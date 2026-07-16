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公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒

生活百科
更新时间：16:10 2026-07-16 HKT
发布时间：16:10 2026-07-16 HKT

成长环境与家庭教育往往对个人的价值观有著深远影响，甚至可能成为难以察觉的思想枷锁。近日，一名公屋出身的中年港男，在网上分享自己在三十而立之年，惊觉自己一直受父母的基层观念影响，落后于私楼长大的人。幸而他表示，在职场上他获得一位老板藉著「一餐饭」点醒，打破多年的思维盲点。

公屋出身港男 30岁始惊觉阶级差距：要好努力先可以追返

有公屋出身的中年港男，在Threads上分享自己在三十而立之年，惊觉自己一直受父母的基层观念影响，落后于私楼长大的人。(剧照非当事人)
有公屋出身的中年港男，在Threads上分享自己在三十而立之年，惊觉自己一直受父母的基层观念影响，落后于私楼长大的人。(剧照非当事人)
事主感叹，许多公屋出身的人要付出极大努力，「要好努力先可以追返」一般私楼家庭自然赋予的常识与习惯。
事主感叹，许多公屋出身的人要付出极大努力，「要好努力先可以追返」一般私楼家庭自然赋予的常识与习惯。
事主忆述，30岁那年与老板的一顿饭，令他忽然想开来。
事主忆述，30岁那年与老板的一顿饭，令他忽然想开来。

这名港男社交平台Threads上发文，大谈公屋与私楼家庭教育的差距。事主感叹，许多公屋出身的人要付出极大努力，「要好努力先可以追返」一般私楼家庭自然赋予的常识与习惯，他在文中坦言自己「公屋出身，细个唔觉」，直至约30岁才渐渐明白，部份公屋出身的人（包括其自身）需要加倍努力，才能追上私楼及家庭教育程度较高人士早就具备的「学识、知识、家庭观念、生活习惯、卫生常识、情绪控制」。事主强调，焦点并非在于人格与金钱，并举出一个关于「食剩嘢」的深刻例子。

职场一顿饭给老板「点醒」  反思原生家庭教育差距

事主忆述，其父母从小灌输不可浪费的观念，常以「非洲几多小朋友冇嘢食」为由不准他吃剩食物。直到有次与老板用膳，对方却打破了这套传统观念。老板向其指出：「嘢食太多系落单果个人嘅问题，即系我嘅问题，你应该讲出嚟，咁我应该谂下次叫少10%」。

老板进一步解释，勉强进食对身体无益，甚至「衰过倒咗佢」，并强调「非洲小朋友冇嘢食系个社会嘅问题、佢地政府嘅问题」，勉强吃光并不能改变浪费的事实，反而会导致下次点餐时叫得更多，「咁就真系浪费」。

这次对话犹如当头棒喝，让他惊觉许多人同样被父母灌输了相似的观念，「死都要食晒啲嘢直到身体出问题」。事主总结，一路成长都是靠「唔同嘅贵人扶咗好多把先成就到今日嘅自己」，因此立志日后有机会亦会提携他人。

网民意见两极：穷人思维好toxic vs 其实系人嘅问题

帖文引起网民对家庭教育的热烈回响。不少网民深有同感，直指过往家中的「穷人思维真系好toxic(有毒)」，甚至连卫生习惯也深受其害，有人表示离开家人后才懂得「一人一个漱口杯」、「牙刷要每月换」等基本常识。

同时，许多网民大赞事主心态正面，没有因曾经匮乏而自卑，反而懂得感恩并愿意「扶返下一个」，形容这种善意「真系好珍贵」；也有人感叹「最好嘅贵人系唔系坚持不懈嘅自己」。

不过，亦有网民一针见血地指出问题核心在于「父母价值观」，认为无论住私楼或公屋，「其实系人嘅问题，住私楼也可以好自私唔自律，住公屋也可以好企理好有家教」，但只要家长本身注重个人操守，同样能培养出有教养的下一代。

资料来源：Threads

延伸阅读：没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」

 

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