北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用

随着北上消费成为热潮，不少市民对深港两地的服务体验产生对比。近日，一名市民在周日留港消费时，于本地商场及食肆经历了缺乏公共无线网络（Wi-Fi）的情况，事主直言对此感到「很不习惯」。

港人北上叹惯免费Wi-Fi 指假日留港消费感不适应

日前，有网民在社交平台群组「深圳大陆吃喝玩乐交流 」上表示近期经常与家人北上消遣，而在刚过去的星期日则选择留港消费。。

面对两地服务配套的差异，事主形容当日的体验「很不习惯」。事主表示，主要困扰在于发现本地的「商埸食肆四处都没有Wi-Fi 的」。事主认为在现今社会，商场及餐厅缺乏公共Wi-Fi服务对顾客造成了不便，尤其在习惯了内地商场的网络覆盖后，对此差异感到难以适应。

网民共鸣：QR落单网络差 窒碍旅客体验

事主言论随即引发大批网民留言讨论，反应主要呈现两极化。一部分网民对事主的遭遇表示「非常同意」，认为饮食业的网络配套亟待改善。有网民指出，现时许多店舖及餐厅均要求顾客下载应用程式或使用「QR落单」，但室内网络接收往往欠佳，在不提供Wi-Fi的情况下，导致不少顾客需要「行出餐厅点单」，过程「非常烦」。更有留言批评香港作为国际大都会，若缺乏无盲点的网络覆盖，是难以推动旅游业，直斥「仲妄想做游客生意」。

反对声音：稍有常识都知道唔好立乱用

然而，另一派网民则对公共Wi-Fi的安全性表达强烈担忧，并认为在香港根本没有使用公共网络的需求。不少人指出目前本地流动数据计划普及且收费低廉，「无限流量」亦十分常见。基于防范黑客及保护个人私隐的考量，有网民直言「比我都唔用公用Wi-Fi，比人入侵咗都唔知」，强调「稍有常识都知道唔好立乱用出边wi-fi」。部分言论甚至带有调侃意味，称「系香港够胆用公共Wi-Fi 嘅人」，多为中学生或资产较少的年轻人。此外，也有人认为商场最重要的是提供「有特式的食品」，有没有Wi-Fi反而是其次。

「守网者」呼吁：使用公众Wi-Fi时必须提高警觉

针对公众Wi-Fi的安全隐患，香港警务处网络安全及科技罪案调查科一站式网络安全及防骗资讯平台「守网者」曾作出提醒。虽然现时不少商场、餐厅、酒店及政府设施等均设有免费Wi-Fi以方便大众上网，但这类公用网络其实暗藏不少安全风险。

警方指出，若市民的流动装置不慎连接至由黑客伪冒或已被入侵的Wi-Fi网络，黑客便有机会从中截取通讯讯息，借此盗取用户的个人私隐、网上帐户资料及密码等，甚至可能在装置上暗中植入恶意软件。此外，由于市面上绝大部份的路由器及智能手机均能随意更改无线网络名称（SSID），市民单凭肉眼其实极难分辨该网络是否由官方真正提供。因此，大众在使用公众Wi-Fi时必须提高警觉，避免因一时方便而招致损失。

资料来源： 深圳大陆吃喝玩乐交流 (By Runhotel)

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