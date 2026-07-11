万人疯传T恤平价翻新大法！一简单物料神奇还原破裂印花 网民：简直系奇迹

心爱的印花T恤著久了，图案难免出现一道道碍眼的龟裂纹。弃之可惜，但著出街又略嫌太残旧。最近，Threads上一条「奇迹救衣大法」短片就掀起全球热话，有日本网民仅用了一款平价日常用品，两步就将破裂的印花完美复原！

万人疯传旧Tee翻新大法！平价洗甲水成「救衣神物」

一名日本网民日前在Threads分享实测短片，庆幸自己在丢弃旧T恤前试了这个妙招：「还好没丢掉，心爱的衣服还能穿！」从她分享的短片中可见，只需利用化妆棉沾取少量液体，轻轻按压在斑驳的衣服印花上，原本四分五裂的图案就犹如施了魔法般「自动愈合」，瞬间回复昔日平滑。

这段魔术般的神奇影片迅速在港、台、日圈引爆热潮，转发量突破一万。眼利网民认出，片中的「神物」正是在香港也有售的「MUJI无印良品洗甲水（去光水）」。大批网民惊呼「直情系奇迹」，更扬言要立刻找出衣柜底的旧衣物进行大改造，拯救昂贵的爱衣。

洗甲水还原T恤印花？复原原理靠1成份

片中的「神物」是在香港也有售的「MUJI无印良品洗甲水（去光水）」。

到底洗甲水为何能成为旧衣救星？其实大部分带有塑胶感、胶质面的T恤印花，均采用热转印技术制作。而洗甲水中含有「乙酸乙酯」等成分，能轻微溶解及软化烫画图案表面的胶膜。当印花被软化后，配合手指轻压的动作，断裂的胶膜纤维便会重新黏合，达到视觉上「零裂纹」的效果。

不过要留意，此方法仅限于胶转印或彩胶印花，若衣服采用丝网印刷或染料印花，这招就派不上用场了。

拯救破裂旧Tee印花图案教学 简单两步翻新DIY

想亲自试试拯救破裂的旧T恤印花图案？方法非常简单：

沾湿轻压：将洗甲水倒在化妆棉或干净废布上，针对印花龟裂处轻轻按压，让溶剂渗透。 抚平黏合：涂抹后，随即用手指在图案表面轻按抚平，令软化的胶膜重新融合即可。

虽然不少人成功抢救了旧衫，但亦有「战损版」爱好者笑言：「图案有裂纹才够型！」同时，有内行网民提出警告，指出洗甲水会破坏图案涂层，若份量控制不当，随时引发褪色灾难，甚至染污整件衣服。他们建议，若想安全修复，可尝试隔着牛油纸（烤盘纸）用熨斗反复烫印来改善；而日常保养方面，热转印T恤绝对不能放进干衣机烘干，最好反转放入洗衣袋再机洗，才是最治本的保养大法。

图片及资料来源：Threads