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白衣现黄斑点处理？「大火熬煮40分钟」成功还原？网民教1招更方便：这个煮法不太安全

生活百科
更新时间：15:15 2026-07-07 HKT
发布时间：15:15 2026-07-07 HKT

白色衣物变黄或出现黄斑，如何将其还原成干净洁白的状态，相信是不少人的家事难题。近日，有网民分享尝试将衣物放入锅中，并以大火熬煮40分钟，成功让布满黄斑的衣物恢复洁白。不过，这个方法随即引来大批网友热烈讨论，纷纷指出这个方法其实暗藏衣物缩水、变形的危机，同时教一招简单去除衣物黄斑，即看下文。

白色衣物现黄斑点处理？网民「大火熬煮40分钟」成功还原

有网民在社交平台发文，称早前洗完白色的衣物和裤子后，发现上面出现一堆黄斑。事主曾尝试使用漂白水但却完全没有效果，决定根据「小红书」的教学，将白色衣物放进锅中，并用热水「大火熬煮40分钟」，成功让衣物重新变得洁白。

对此，有网民提醒，由于现时很多衣物已非百分百纯棉，或有机会因化学纤维缩水而导致衣物变形「如果含rayon（嫘萦）应该大变小件了，化学纤维或弹性混纺都高机率变形或坏掉、洗标都会有建议水温不超过30至40度」，提醒「深色（衣物）建议真的别这样煮」。

网友教1招更方便：这个煮法不太安全

如果想更安全、轻松去除白色衣物上的黄斑，不少网友建议可以使用被誉为「去渍神器」的过碳酸钠。去渍方法非常简单，不需要开火熬煮，只需将过碳酸钠粉放入容器中，以约摄氏40度的温水稀释，然后将泛黄衣物放进去并浸泡1小时以上，污垢就会自然分解，不伤衣物纤维。

过碳酸纳又称固体双氧水，为化学合成物质，当碰到水时，会分解成碳酸钠和过氧化氢，氧化的效果能清洁物品和杀菌。只要和温热水（约40℃）混合就会产生化学反应。以往家务达人YouTuber「我是佐藤SATO」也曾指出，在一般的衣物清洗过程中，约有两至三成的汗水夹杂的皮脂污垢，容易藏在深层的衣物纤维中未有被清洗干净，当与空气接触后会慢慢氧化泛黄，同时分享使用过碳酸钠的去渍步骤：

过碳酸钠衣物去渍步骤：

  1. 将过碳酸钠放入容器，以温水稀释，比例为「20克过碳酸钠：5公升温水」
  2. 将衣物放入并浸泡30分钟至1小时
  3. 清洗干净，如衣服仍有泛黄，可以软毛牙刷轻力擦拭

来源：Threads

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