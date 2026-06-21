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内地客Food Court用餐 铁板餐惨被「动手脚」：香港还有偷吃别人饭的人？ 怪客诡异小动作引注意....

生活百科
更新时间：10:32 2026-06-21 HKT
发布时间：10:32 2026-06-21 HKT

不少市民有独自用膳的习惯，短暂离座时餐点往往无人照看，一般而言不会出问题，不过有来自内地的食客就在日前中午，在香港一商场内的美食广场经历一场饭菜遭陌生人「偷吃」的事件，事件在内地社交平台小红书上引起了关注。

内地客香港美食广场疑遇陌生人「偷食」 

日前，有小红书网民以「香港还有偷吃别人饭的人」为题分享，在香港一商场美食广场，独自用餐时点了一份铁板餐，趁著等待食物烤熟的空档短暂离开座位，却引发了一段惊险的插曲。事主点餐后，前往购买咖啡，前后离开不到3分钟。当事主折返时，看见一名男子从其餐点前「偷偷摸摸的走过，嘴里还嚼著东西」。

邻桌食客及时提醒 揭发陌生男诡异行径

事主当刻感到「很奇怪」，随后走到座位旁边，邻桌的三名女食客向事主比划手势，暗示「有人动过手脚」，提醒其「不要吃」。根据事主的描述，该名陌生男子「看著不像香港本地人，应该说是不像中日韩的人」。事主非常感谢旁人的帮助，并以自身经历总结对事件的意见：「如果一个人吃饭尽量不要离开，哪怕是拿餐具也尽量让其他人帮忙看一下。」

网民猜测：吃二手饭

经历发布后，引发网民热烈讨论。有网民指出「香港很多吃二手饭的人」，并表示到了晚上相关情况会更多；但亦有人对此表示难以置信，直言这种情况「只有三十年前见过」。针对陌生人偷吃别人餐点的动机，有网民分析指出，会吃二手饭的人主要分为两类：一类是因为贫穷，另一类则是出于「强烈的环保/惜食」心态，认为部分人「不是穷，但不想看到别人浪费」。

资料来源：小红书

延伸阅读：连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀

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