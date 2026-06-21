Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗

生活百科
更新时间：13:00 2026-06-21 HKT
发布时间：13:00 2026-06-21 HKT

近年来，不少智能手机用户在日常通讯中越发依赖语音输入功能，惟不时都会出现听写错误的问题。近日，有网民声称成功找出语音辨识失准的根本原因，并提供简单的解决方案，令输入重新变得「非常之准，又够快」，大大改善了广东话语音输入的准确度。

网民揭iPhone广东话语音输入失准盲点 3步设定即改善错字问题

据该名网民在社交平台上分享，近年iPhone广东话语音输入准确度逐渐下降的普遍情况，不少用户长期受到语音转文字错误频生的困扰。为了解决这个问题，帖主成功找出手机系统设定盲点，并在更改设定后亲身实测，形容「我依家呢段都系用广东话输入非常之准，又够快」。

改善iPhone广东话语音输入准确度的3步设定：

  1. 进入iPhone的「设定」点击「一般」
  2. 再点击「辞典（Dictionary）」
  3. 保留「繁体广东话」相关的选项，取消勾选其他国家的语言字典。

网民大赞造福人群 实测：好似真系准咗

帖文发布后，网民热烈讨论并纷纷留言赞好。有网民感叹一直以来「畀iPhone搞到成日以为自己咬字有问题」，并大赞帖主的分享「真是造福人群」，无论是口语还是书面语都变得「好准」。有网民具体指出过往的辨识错误，例如想打「跟风」系统会出错变成「金峰」，而现在更改设定后已回复正常；亦有网民惊讶自己「一直无tick广东话」。

资料来源：hoho_ing_ing＠Threads

同场加映：WhatsApp新功能｜支援一机多号 简单3步设定 自由切换工作、私人帐户

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
22小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
15小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
20小时前
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
社会
6小时前
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
6小时前
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
2小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
2026-06-20 10:00 HKT
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
6小时前