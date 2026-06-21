手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗

近年来，不少智能手机用户在日常通讯中越发依赖语音输入功能，惟不时都会出现听写错误的问题。近日，有网民声称成功找出语音辨识失准的根本原因，并提供简单的解决方案，令输入重新变得「非常之准，又够快」，大大改善了广东话语音输入的准确度。

网民揭iPhone广东话语音输入失准盲点 3步设定即改善错字问题

据该名网民在社交平台上分享，近年iPhone广东话语音输入准确度逐渐下降的普遍情况，不少用户长期受到语音转文字错误频生的困扰。为了解决这个问题，帖主成功找出手机系统设定盲点，并在更改设定后亲身实测，形容「我依家呢段都系用广东话输入非常之准，又够快」。

改善iPhone广东话语音输入准确度的3步设定：

进入iPhone的「设定」点击「一般」 再点击「辞典（Dictionary）」 保留「繁体广东话」相关的选项，取消勾选其他国家的语言字典。

网民大赞造福人群 实测：好似真系准咗

帖文发布后，网民热烈讨论并纷纷留言赞好。有网民感叹一直以来「畀iPhone搞到成日以为自己咬字有问题」，并大赞帖主的分享「真是造福人群」，无论是口语还是书面语都变得「好准」。有网民具体指出过往的辨识错误，例如想打「跟风」系统会出错变成「金峰」，而现在更改设定后已回复正常；亦有网民惊讶自己「一直无tick广东话」。

资料来源：hoho_ing_ing＠Threads