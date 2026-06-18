淘宝退货改制「本地退」变「HK可退」引关注! 官方退货仓每月限5次? 退款、运费有变！

去年8月，淘宝推出「HK本地退」服务，让用户在收货15天内可发起退货退款，服务颇受港人欢迎。不过，淘宝近日更新了「HK本地退」服务，并以新名称「HK可退」取代。在不少用户对「HK可退」的服务细则有不清楚的地方，为此《星岛头条》将于本文为大家整理新安排下运费支付、退款流程、次数限额的最新资料。

淘宝退货6月改制 「HK可退」取代「本地退」引关注

淘宝近日更新了「HK本地退」服务，并以新名称「HK可退」取代。

淘宝「HK本地退」原有标示

《星岛头条》记者于社交平台发现，有网民留意到淘宝手机应用程式近日有更新，在购物前出现了「新名词『HK可退』绿色字」。为了确切了解新服务的运作模式，事主更要特意致电客服热线查询。根据事主的描述，旧版标示为黄字的「HK本地退」经已取消，过往「每月限用几次的$8~12固定退货服务费」亦不复存在。

随即引发相关各方及网民的热烈讨论。有网民担心新制不包含退货运费。此外，亦有消费者对版面标签的统一感到困惑，指出现在平台由「本地退」和「支持香港退货」统一变成「HK可退」，导致「购买时根本无法辨认商品属于哪一类」，忧虑若遇上退货次数超额等情况。

淘宝新推「HK可退」与原有「本地退」有何分别?

淘宝为给用户提供更便捷、更高效的退货体验，我们将对香港地区的退货服务进行全面升级。原「本地退」和「支持香港退货」两种服务将在6月5日升级为「HK可退」服务。

「HK可退」服务流程

「HK可退」服务流程2

「HK可退」服务流程及细则

在全新的「HK可退」机制下，符合资格的订单在买家发起退货申请并获商家同意后，淘宝将直接提供官方退货物流选项。用户可自由选择由专人「上门取件」或自行前往「驿站退件」，只需在包裹贴上专属退货码，系统便会自动将商品运送至指定的退货地点。

一、 怎样才能使用「HK可退」服务？

想要使用官方安排的退货服务，用户购买的订单需要同时符合以下３个简单条件：

认明标志： 买东西的时候，留意商品页面上要有「HK可退」的专属标志。

香港地址： 您接收包裹的地址必须是在香港地区。

指定运送： 卖家寄出货物时，您是选择淘宝官方的「直运」或是「集运」服务。

只要符合这些条件，当您在淘宝申请退款并得到卖家同意后，就可以直接在系统上预约官方的物流来帮忙退货了。

不适用之情况

若退款原因标注为「卖家发错货」、「假冒品牌」或「商品破损」，系统将不提供此服务，买家必须自行联络第三方快递公司安排退件。

二、 退货收费与运费扣减

退货物流的收费会因为您选择的寄件方式，以及货物要退回哪里而有所不同。如果您本身是淘宝的「88VIP」会员，或者有购买「退货宝」，这些福利都可以用来抵扣「HK可退」的运费喔！实际要付多少钱，请以您预约时手机画面上显示的金额为准。

以下是基本的收费参考：

如果包裹是退回到「淘宝香港官方退货仓」：

专人上门收件： 首公斤收费为16元人民币，之后每公斤加收8元（目前优惠期间免收续重附加费）。

自己拿去驿站退件：首公斤收费为10元人民币，之后每公斤加收8元（目前优惠期间免收续重附加费）。

如果包裹是退回到「中国大陆退货地址」：

专人上门收件： 首公斤收费为26元人民币，之后每公斤加收8元。

自己拿去驿站退件： 首公斤收费为16元人民币，之后每公斤加收8元。

运费该由谁来出？

如果是因为商品本身有瑕疵，或是跟网上写的不一样（也就是卖家有问题），您是不需要支付退货费用的。但是，如果淘宝查验后，认为您提供的照片证据无法证明商品有问题，那么就算订单写著「HK可退」，用户还是有可能需要自己承担这笔退货运费。

退货次数有限制

如果您的包裹是退回到「淘宝香港官方退货仓」，每位用户每个月最多只能使用5次。如果超过了5次，就需要您自己联络外面的速递公司把货寄回去了。但如果是退回到「中国大陆退货地址」，目前就没有次数的限制。

次数限额用完怎么办?

如果这个月的5次限额用完了，不用担心，到了下个月的1号凌晨就会重新计算给您。您可以打开手机的「我的淘宝」，进入「跨境助手」找到「HK可退」，就可以查看自己还剩下多少次数。

退货地点由系统决定

要注意包裹是要退到「淘宝香港官方退货仓」还是「中国大陆退货地址」，需要用户在订单申请退款时触发情况为准的，用户无法自己选择。

退款审核流程因退货地点有差异

退货地点将影响退款审核流程，退至「香港退货仓」的订单由官方仓库验收后直接处理退款；而退至「中国大陆退货地址」的订单则需等待商家亲自签收后才能完成退款程序。

资料来源：淘宝

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