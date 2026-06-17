香港居民专享！迪士尼乐园夏日限时优惠 9月前预订 大人门票小童价$499起

香港迪士尼乐园作为亚洲首屈一指的梦幻主题乐园，一直以精彩绝伦的游乐设施及经典卡通人物汇演，深受本地及海外旅客欢迎，是夏日一家大小必去的休闲胜地。今个暑假，乐园特别推出「大人小童价」限时门票优惠，让各位大朋友也能以低至$499的小童票价入场狂欢，重拾童真！

香港迪士尼乐园夏日优惠! 大人享小童价 $499畅玩热门游乐设施

香港迪士尼乐园夏日优惠! 大人享小童价 $499畅玩热门游乐设施

走进香港迪士尼乐园，仿佛置身于无忧无虑的童话国度。无论是挑战刺激万分的「灰熊山极速矿车」，还是沉浸在崭新落成的「魔雪奇缘世界」冰雪魔法之中，都能为宾客带来难忘的夏日回忆。为了让更多市民体验这份无价的欢乐，乐园由2026年6月11日至9月20日期间，特别为香港居民呈献专属的购票折扣。只要提早规划行程并于入园3天前购票，二人或以上同行入园，大人即可破天荒享有小童价钱，以低至$499购买一日标准门票。

尽享丰富餐饮购物折扣 专享会员奖赏

除了门票本身的极大吸引力之外，是次推广活动更涵盖了实用的园内消费礼遇，让行程更加完美。每张成功购买的优惠门票，均会附送两张专属的电子优惠券。当宾客在各具特色的商品店内选购精美迪士尼纪念品时，只要单笔交易购物净额满$350或以上，即可使用九折电子优惠券；而在炎炎夏日大受欢迎的小镇雪糕店，单一交易中最少消费净值满$100或以上，亦能即时享有$10折扣。此外，顾客若透过登入MyDisneyHK帐户购买此优惠门票，更可额外获赠总值$100的购物及餐饮折扣优惠券，全方位照顾旅客的吃喝玩乐需求。

香港迪士尼乐园夏日限时优惠:

以下为是次门票推广活动的具体资讯及注意事项，建议读者购票前仔细查阅香港迪士尼乐园官方网站的内部预订连结以获取最新详情：

提供优惠单位： 香港迪士尼乐园

优惠入园日期： 2026年6月11日至9月20日

最后预订期限： 2026年9月17日或之前（必须于入园3天前完成购票）

门票优惠详情： 香港居民专享，二人或以上同游，可以小童票价购买1日标准门票。 第1级别（普通平日）： 港币$499 第2级别（一般周末）： 港币$569 第3级别（热门周末/小型假期）： 港币$639

附送优惠券： 包含商品店9折电子优惠券（消费净额满$350适用）及小镇雪糕店$10折扣券（消费净值满$100适用）。登入MyDisneyHK帐户购票，再享总值$100折扣优惠券。

重要条款细则： 优惠适用于同一交易内购买两张标准门票，或一张标准门票及一张小童/长者门票。每单交易最少购买两张至最多五张门票。「奇妙处处通」会员不可同时享受MyDisney HK帐户之额外优惠。

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