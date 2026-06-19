港女留学英国剑桥 自费烧钱蚀住做地下偶像！感动爸爸偷偷课金买相支持：唱歌跳舞能让我暂时从学业中抽离

在传统观念中，顶尖学府的留学生往往与繁重的学业压力挂钩，而年轻人投入「追星」或次文化常被长辈视为「玩物丧志」。近日，一名正在英国剑桥大学就读的香港女生，在留学期间自费化身为「地下偶像」团体的成员，不仅踏上舞台实践儿时梦想，更以实际行动打破了名校生只能做「乖学生」的刻板印象。

英国剑桥留学生的反差人生！港女自费化身地下偶像

白天，未芽是埋首于学业的剑桥大学留学生；到了周末，她换上打歌服，成为在舞台上闪闪发光的偶像。这位香港女生桜羽未芽（Mime），目前是英国日系地下偶像团体「DearWish」的成员之一。这队由三名香港人及一名港英混血儿组成的四人女团，以「收集愿望并将其实现」为概念，活跃于英国各地的动漫展。

偶像身份反成学业压力下的避风港

「我从小就很喜欢《星光少女》、《LoveLive!》这类偶像动画，但我性格比较胆小内向，除了知道要当一个『乖学生』，也没甚么想实现的梦想」未芽坦言，小时候的她甚至害怕被嘲笑，而将偶像梦深藏心底，改变的契机出现在高中时期。

当时仍未入读剑桥的她，收到了DearWish最年少成员Kylie的招募帖文，在卡拉OK见证过她笨拙地唱跳的朋友们，也纷纷给予她强心针，鼓励她放胆一试，「DearWish就如其名，让我许下了一个愿望，就是寻找属于自己的梦想并为此作出行动。以前的我是一位被动者，现在的我更会为自己的人生作出选择」。

这个身分转换，也成了她在剑桥庞大学业压力下的最佳避风港，「唱歌跳舞能让我暂时从学业中抽离。当我知道自己的光芒和力量能打动粉丝，令大家在生活中继续努力时，我也会觉得：自己也要多加努力呢」。她更特别感激制作人与队友们决定将原本长驻曼城的团体，改为在英国各地巡回演出的模式，让她能兼顾异地学业。

为节省成本 亲手包办服装、器材

没有经纪公司的支持，DearWish是一队实打实的「自营团体」。被问到做地下偶像是「烧钱」还是能「回本」时，未芽笑得坦白「目前还是亏损中」。正式活动不到四个月，从服装、器材到英国各地的交通费，全都是沉重的负担，至今组合已投资约五位数的成本，因此四位成员都选择亲力亲为包办营运事务。

未芽表示「在自营的过程中，我学习到了团队合作和企划的重要性」，她们每周都要开网上会议整合意见，还要兼顾固定的唱跳练习、宣传贴文撰写及演出流程编排，「在有限的时间内同时完成不同工作，令我的作业管理能力提升了很多」。对她来说，偶像活动不仅不是「玩物丧志」，反而是一场职场与责任感实战训练。

打破地下偶像偏见 傲娇爸爸的另类支持

很多长辈听到「地下偶像」，往往会产生负面联想。未芽解释，这其实是个美丽的误会，「『地下』一词其实源于日本很多小型Live House都位于地下一层，在这些场地演出的小型偶像团体，便衍生出了这个词汇」。

在顶尖学府读书同时去「造星」，家人又是否支持？未芽笑言家庭不算传统，虽然暂时未向英国的亲戚透露，但在香港的爸爸和婆婆已经知情。「爸爸口中虽然常说叫我『努力读书』，但他却会偷偷在网上买我的即影即有相片，他可能是个傲娇吧」。婆婆则为她能实现儿时梦想而高兴，未芽每次都会把表演影片与婆婆分享。

追星并非「交智商税」！盼输出日系偶像文化

在英国推广日系偶像文化，DearWish形同担当起「文化输出」的桥梁。未芽留意到，当地观众对初音未来或《LoveLive!》等动漫歌曲反应热烈，但对于现实中偶像与粉丝互动、特典会等深度「应援文化」却相当陌生，「在英国宣扬及教导日系应援文化，也是我们的目标之一」她补充。

面对部分人质疑年轻人花几十甚至几百元，只为了买一张即影即有或跟偶像聊一分钟天是「交智商税」，身为「偶像宅」的未芽有著截然不同的体会。「花钱买即影即有或周边，不单是为了『陪伴』，更是具有纪念价值的回忆，以及支持偶像继续演出最实质的方式」，她认为这份特殊的情绪价值是互相扶持的牵绊，「粉丝看见喜欢的偶像在台上闪闪发光，会获得生活或学业上的动力；偶像获得支持后，也会想为粉丝加油」。

每一次特典会的面对面交流，每一封粉丝信，甚至有粉丝从她经营Instagram初期便见证著她的成长，这一切都成为了未芽在剑桥考期疲惫时的强大精神支柱，「偶像与粉丝，其实都在彼此的生命中，成为了继续向前的动力」。

资料来源：mime_skrb＠Instagram