海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济

海洋公园陪伴港人数十载，是香港重要的主题乐园。然而近日大批游客于周末前往海洋公园时，却经历了一场近年难得一见的拥挤人潮，游客对园内近乎瘫痪的交通，与极长的轮候时间感到无奈与崩溃，纷纷在网上诉苦。有网民直呼夸张，也有网民开心表示：「2、30年前嘅海洋公园返嚟啦！」

海洋公园周末「地狱级别多人」 排半个钟等睇企鹅/熊猫

由昨日（6月13日）开始，社交平台上充斥大量关于周末「海洋公园」人潮挤拥的照片与帖文。从相片可见，无论是前往乐园的港铁「南港岛线」、公园正门入口，还是园内各大设施，皆出现了庞大排队人龙。

人潮由入场交通已开始发酵，有游客指出在金钟站已经「超多人，上唔到南线」。进入园区后，游客发现各处皆人山人海，有事主形容现场是「地狱级别多人」，指出连平时甚少排队的动物展馆，例如观赏企鹅的「南极奇观」及观赏熊猫的「四川奇珍馆」，都需要轮候约二十分钟至半小时。

园内连接山下与山上的交通设施亦面临挑战。有游客表示「上山容易落山难」，排队乘坐缆车的下山人龙极长，更有游客在网上发出「紧急呼吁，山下面嘅手足唔好再上山」，并目测缆车的排队时间可能长达「3个钟」。此外，园内餐厅的轮候情况同样夸张，有游客忆述取了395号筹，却发现餐厅才刚服务至160多号。

网民猜测爆场原因：免费飞遇上学校试后假期

网民猜测免费门票是爆场主因。 （Threads截图）

事件引发网民热议及猜测，纷纷寻找罕见人潮背后的原因。综合网民分析，估计是由于早前有多个非政府组织、学校及机构派发「免费飞」，而这些门票的到期日临近（约为6月尾），加上近期不少学生陆续完成考试，导致大量持票人士巧合地集中在周末入场。此外，有网民指出当日适逢小熊猫「泰山」18岁生日，以及有粉丝见面会活动，进一步推高了入园人数。

部份游客对园方的人流管制感到极度不满，直指「派飞派到离晒大谱」，认为欠缺管制等同造成「差体验」，甚至有无奈的游客表示：「真金白银买即日飞／年卡嘅人真系惨，俾钱得唔到好嘅体验」。有游客则建议，园方应该考虑分批设定免费门票的使用期限：「分散啲人流，每日唔会超多又唔会超少人咁样咪仲好。」

粉丝期望带旺消费 「呢个先系我认识嘅海洋公园」

对于难得可见的人潮挤拥情况，部分网民抱持相当正面的态度。他们认为乐园重现人头涌涌的景象是一件「好事」，甚至表示「其实呢个先系我认识嘅海洋公园」，认为热闹的气氛远胜于「冷清清」或「得小猫两三只」的惨淡场面。亦有网民将此现象视为「经济复苏」的乐观迹象。他们期望庞大的人流能带旺乐园，带动游客在园内购买饮品及用餐等实质消费，从而「刺激吓海洋公园经济」，让乐园得以继续营运和发展。