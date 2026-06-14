防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士

舒适护足波鞋评测｜出街买餸、去公园散步，或者出外旅游，最怕是鞋履不舒服，行几步就脚痛、关节痛 。其实，只要选对一对合脚、吸震力强的步行鞋，就可以行得轻松又安全 ！

美国 CNN 旗下消费指南网站（CNN Underscored）近日访问了多位足科医生和鞋履专家，评选出多款专为不同脚型与需求设计的护足步行鞋，当中不乏港人熟悉的 Hoka、ASICS、Skechers、New Balance等品牌。不论是需要足弓支撑、宽鞋头还是方便穿脱，都能找到最适合的一款 ！

1. Hoka Clifton 10：全能漫步王

Hoka Clifton 10 (参考零售价 HK$1,399)

Hoka Clifton 10 备受骨科医生推崇，堪称日常穿搭与运动的「全能神鞋」。它宽敞的鞋头设计，让脚趾在长时间走动时彻底摆脱挤压束缚。鞋底拥有令人惊艳的避震回弹力与极佳的稳定度，搭配流线型的中底支撑，让每一步都显得无比轻盈。更贴心的是，它提供多款时髦缤纷的配色，能轻松穿出专属个人的雅致品味。

2. New Balance 1080 V15：舒适感十足日常万能鞋

New Balance Fresh Foam X 1080 V15 (参考零售价 HK$1,399)

New Balance Fresh Foam X 1080 V15 是编辑团队极力推介的日常款式 。它最大的特点是采用了独特的 Fresh Foam X 柔软避震中底，踩上去感觉非常温柔舒服，就像踩在厚厚、松软的云朵上一样，能大幅减低脚底和膝关节承受的撞击力 。鞋身透气良好，穿著它走动一整天，双脚依然能保持干爽舒服 。

3. Brooks Addiction Walker 2：稳固足踝的强力护卫

Brooks Addiction Walker 2 (参考零售价 HK$1120)

如果走路时容易觉得脚底酸痛，或者走起路来脚掌容易往内倾斜，那么 Brooks Addiction Walker 2会是你的忠实伙伴。这款运动鞋提供四种宽度选择，可以更贴身地找到最适合的尺寸，而且后跟部位提供了极佳的稳定性，能紧紧固定脚踝，防止走路时脚部向侧边摇晃倾斜 。特别适合脚掌偏窄、需要强大安全感和物理支撑的用家 。

4. Skechers Aero Burst：免弯腰贴心神鞋

Skechers Women's Aero Burst Slip-Ins (参考零售价 HK$1,293)

Skechers Aero Burst 获得美国足科医学协会 (APMA) 认可，鞋底兼具了轻盈与缓震的特性，走起路来既轻便又稳当 。而且这款鞋特别采用了「一踩即入」的 Slip-In 免动手设计，鞋后跟经过特别强化，完全不需要弯腰，也不用动手，双脚直接套进去，鞋后自动贴合。

5. Hoka Ora Recovery：双脚疲劳时的顶级吸震拖鞋

Hoka Ora Recovery (参考零售价 HK$299)

辛苦走动了一整天，回到家或只是想落楼下便利店买点东西时，这款拖鞋是让双脚放松的绝佳选择。它拥有非常厚实且带有滚动弧度的鞋垫，吸震效果极其出色，能有效舒缓脚底的疲劳与绷紧感。虽然它是拖鞋设计，但其高包覆感与足弓贴合度远比普通人字拖要安全和健康得多 。

6. Hoka Bondi 9：避震天花板

Hoka Bondi 9 (参考零售价 HK$1,499)

如果您饱受关节炎或骨痛折磨，这款鞋子能给您无与伦比的舒适温柔 。Hoka Bondi 9 的厚底避震泡沫，可以把踩在水泥地、石砖路上的所有震动都吸收掉，有效保护膝关节与腰椎。同时，它的鞋底采用了微微向前倾斜的「滚动式（Meta-Rocker）」设计，能顺著您起步的惯性轻轻推您向前，走起路来格外省力 。Hoka Bondi 9 亦特别适合宽脚以及足底筋膜炎人士。

7. ASICS Gel Kayano 32：极致稳定防护

ASICS Gel-Kayano 32 (参考零售价 HK$1,110)

Asics Gel-Kayano 32 是追求极致安全与支撑感的步行与慢跑首选。鞋身搭载了革命性的「4D引导系统」，能随步伐智能调节稳定度，特别适合足部过度内旋（如扁平足）或追求安稳步态的都市行者。其加强型鞋舌翼设计温柔贴合足弓，搭配轻盈且增厚的 FF Blast Plus 避震中底，在大幅减轻鞋身重量之余，更带来极佳的透气性与回弹感，无论是日常漫步还是长距离健行都适合。

足科专家提醒 选鞋防痛3大关键

市面鞋款众多，想选出舒适又防痛的步行鞋，可循以下 3 方向挑选：

1. 了解个人步姿

挑选鞋子的第一步是了解自己的双脚。散步与跑步时的力学姿势完全不同，例如有些人走路时习惯轻微拖步，而有些人则是前脚掌先著地。因为每个人的足弓高度与步伐习惯都是独一无二的，建议先到专业门市进行 3D 脚型扫描，或咨询足病诊疗师，以精准掌握双脚所需的足弓支撑与稳定功能。

2. 善用低足跟差与弧形鞋底设计

在挑选鞋款结构时，较低的「前后足跟差」能引导双脚进行更自然、无负担的物理过渡，配合中底充足的支撑，能让每一步由脚跟到脚尖的滚动更为顺畅。此外，不妨尝试带有弧度的「弧形鞋底」设计。这种弧形鞋底能利用完美的物理惯性，在踏步时轻轻推动身体向前，大幅减少前掌起步时的费力感，非常适合平时走路容易拖步的人，让步伐更有效率。

3. 重视避震透气

最后，强大的避震效能与优异的透气性是预防足部疼痛的关键。双脚每天反复踩踏坚硬的路面，需要厚实的缓震中底来吸收冲击力，以避免足底筋膜炎与关节酸痛，再搭配网眼等轻巧透气的鞋面物料，就能确保双脚全天候干爽舒服。