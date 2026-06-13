中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响

为配合中国内地的合规经营要求，堵塞内地用户「翻墙」漏洞，中国移动宣布由2026年6月17日（三）起，旗下全线储值卡及全球数据卡产品将不再支援于中国内地直接进行激活操作。用户若计划前往内地使用数据服务，必须提前在香港或海外地区完成指定的连网程序，以确保抵达后能顺利使用通讯服务。

中国移动6.17起全面禁SIM卡内地激活 需提前72小时内香港插卡

中国移动6.17起全面禁SIM卡内地激活 需提前72小时内香港插卡

根据中国移动最新公告，2026年6月17日（三）起，含中国内地流量的套餐产品将不再支援在中国内地直接激活启用。受影响的产品涵盖中国移动全线SIM卡，当中包括港人熟悉的「鸭聊佳」等品牌。用户若要在内地使用SIM卡，必须提前72小时内，于香港或其他海外地区插卡，并在成功连接到当地网络讯号后保持3至5分钟；若未能按要求提前插卡，抵达内地后SIM卡可能无法正常启用。

提前激活不影响SIM卡套餐日数 eSIM/实名制维持不变

针对用户担忧提早插卡会否导致套餐提早扣除日数的问题，香港电讯与旅游科技公司「Banana Wifi」便在社交专页上澄清，由于相关中国内地SIM卡并不提供香港本地数据服务，因此在香港插卡，只能成功连接到香港网络讯号而仍无法使用，在这种情况下，SIM卡套餐的有效日数，需待抵达目的地并正式接收当地网络讯号后才起算。

值得注意的是，是次中国移动激活政策的调整只适用于实体SIM卡，而eSIM则不受影响，仍可于内地启用，且套餐已成功启用并处于有效期内，用户即使往返内地多次都不需要重复做这个操作。此外，使用相关的中国内地SIM卡不需要进行实名登记，维持目前政策不变。

资料来源：中国移动、Banana Wifi