WhatsApp将暂停支援多款旧iPhone！更新系统最低要求 做1步避免「失联」 附受影响型号清单

WhatsApp是港人最常用的即时通讯软件，日前Meta宣布将于今年11月30日起，正式提高WhatsApp的系统最低要求，届时多款旧iPhone将会被列入停止支援的名单！受影响的用户将无法更新或继续使用WhatsApp，必须做1步才可避免「失联」！即看下文了解详情及受影响型号清单。

WhatsApp将暂停支援多款旧iPhone！更新系统最低要求

近日Meta宣布，自今年11月30日起，WhatsApp将更新系统最低要求，未来仅支援iOS 15.5和更新版本。

随着智能手机和作业系统的不断演进，Meta会定期检视并调整所支援的系统版本，以确保软件的安全性及功能符合现代标准。近日Meta宣布，自今年11月30日起，WhatsApp将更新系统最低要求，未来仅支援iOS 15.5和更新版本。

换言之，不论是iPhone还是iPad用户，其装置的作业系统必须升级至iOS 15.5或iPadOS 15.5或以上，否则将无法继续运作WhatsApp。若装置在期限后仍使用旧系统，将无法接收WhatsApp的系统更新，导致功能升级、错误修复等服务停用，最终甚至会完全无法开启或使用WhatsApp。

做1步避免「失联」 附受影响型号清单

以下为本次受系统更新影响的iPhone及iPad型号清单：

iPhone：Phone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 第1代、iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPad：iPad Air 2、iPad mini 4

持有上述装置的用户，记得要在11月30日前，将作业系统升级至iOS 15.5或以上版本。在期限内，WhatsApp亦会陆续向受影响的用户发出升级提醒。若您的装置因硬件限制而无法升级至iOS 15.5，则代表该装置将无法再运行WhatsApp，届时或需考虑更换较新合适的手机，以免影响日常沟通。

图片及资料来源：WhatsApp

文：Y