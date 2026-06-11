60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
更新时间：18:47 2026-06-11 HKT
发布时间：18:47 2026-06-11 HKT
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乐悠咭优惠｜提升长者的无现金支付体验，八达通公司最新推出限时自动增值迎新活动。持有乐悠咭的合资格人士只要办妥指定登记手续，即可赚取$100的八达通增值额，同时兼享信用卡积分或飞行里数回赠，让日常消费及乘车更添便利。
长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额
乐悠咭是专为香港60岁或以上长者及合资格残疾人士推出的专属八达通。由即日起，用户只要为其乐悠咭绑定信用卡自动增值服务，即可免除手动充值的麻烦。此举不仅节省了亲临便利店或客务中心排队等候的时间，更能避免在乘搭交通工具或购物时遇到余额不足的情况，确保出行顺畅。此外，每次系统触发自动增值时，用户均可顺带赚取发卡银行的信用卡积分或飞行里数奖赏。
3步登记「乐悠咭自动增值服务」
想要获取是次推广的$100八达通迎新增值额，符合资格的市民只需跟著以下三个简单步骤进行设定及登记：
- 推广申请及登记期限：即日起至2026年8月31日（包括首尾两天）
- 首次增值限期：即日起至2026年9月30日（包括首尾两天）
- 优惠详情及登记步骤：
- 礼品领取细则：当用户完全符合上述所有推广要求后，系统将于达标后的7天后派发奖赏，届时用户便可领取该$100八达通增值额。
资料来源：八达通卡有限公司
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