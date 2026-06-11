港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法

在香港看牙医，动辄花费上千元，对不少长者而言是一笔沉重的负担。不过，最近有港人在社交平台大赞政府推行的「社区牙科支援计划」，形容体验「真系not bad」，并强烈建议大众可带家中的长者参与。「社区牙科支援计划」由衞生署于去年5月推出，旨在为经济困难的弱势社群提供获政府资助的牙科服务，合资格人士需符合3条件，即可免费进行口腔检查，洗牙最平更只需$50，即看下文了解释服务范围、费用以及参加方法！

港人大赞政府牙科服务！长者免费检查/$50洗牙

过去市民如欲前往公营牙科诊所求医，往往需要大排长龙、通宵排队取筹轮候。为应对大众对公营牙科服务的殷切需求，衞生署自去年5月起推出「社区牙科支援计划」，联同非政府组织为弱势社群提供获政府资助的牙科服务。近日，有港人在Threads上发文，指最近正式透过此计划带家中长者去看牙科，大赞体验「真系not bad」，并强烈建议「如果thread友家中有长者不妨带佢地去睇牙！」

社区牙科支援计划｜服务对象

「社区牙科支援计划」现时有32间非政府组织参与，服务点超过80个，遍布全港18区，其中申请人必须符合下列3条件：

持有香港身份证或《豁免登记证明书》 已登记加入「医健通」 下列任何一项的受惠人或受助者：

社会福利署（社署）辖下的长者生活津贴；

社署辖下长者社区照顾服务券计划（第二级共同付款级别）；

社署辖下综合家居照顾服务（体弱个案）；改善家居及社区照顾服务或家居支援服务（第一或第二级别收费、第一或第二级共同付款级别）；

医院管理局（医管局）的病人并已获得医療费用减免机制减免医疗服务收费资格（包括全数和部分减免）

注：合资格「无家者」须属于以下社会福利署主要针对露宿者的服务的使用者，并透过认可的非政府组织社工安排及协助参加支援计划，包括：临时收容中心、市区单身人士宿舍、露宿者综合服务队，或边缘社群支援服务（仅限露宿者）。

社区牙科支援计划｜服务范围

每名参加者每180天可在计划下申请接受资助牙科服务一次，如主诊注册牙医评估后认为情况合适，参加者可获得指定的资助牙科服务，包括：

口腔检查

缓解牙齿疼痛的药物（如需要）

X光检查

补牙或拔牙，以每一颗牙齿计算为一个「补牙或拔牙配额」（最多可获三个「补牙或拔牙配额」）

移除牙桥和牙冠（一条牙桥或两个牙冠）

其余牙科服务包括：

洗牙：每名参加者每365日一次

根管治疗（杜牙根）：每名参加者每365日一颗牙齿

镶配活动假牙：剩余少于20颗牙齿，并获牙医评定有进食或咀嚼困难，且能透过镶配活动假牙而有效修复进食或咀嚼功能之人士，才会获提供此项资助服务。每名参加者可接受最多两次服务（于关爱基金「长者牙科服务资助」项目下接受镶配活动假牙服务亦计算在内），每次须相隔5年或以上。

社区牙科支援计划｜费用+减免资格

参加者须就已使用的服务向非政府组织直接支付行政费，镶配活动假牙则须缴付共付额。长者可使用长者医疗券缴付相关费用，收费如下：

口腔检查：免费

缓解牙齿疼痛的药物：免费

X光检查：免费

补牙或拔牙：$50/一颗牙齿

移除牙桥：$100/一条牙桥

移除牙冠：$50/一个牙冠

洗牙：$50

根管治疗：$50/一颗牙齿

镶配活动假牙：每副活动假牙（指上颚或下颚）的共付额为$1,000，同时镶配上颚和下颚活动假牙会视为接受一次服务，相关费用以两副假牙计算。

注：牙医可依其专业判断，提供资助服务范围以外的牙科服务，会被视为参加者与诊所之间的私人安排，故参加者须自费承担有关服务的全数费用。

符合以下任一资格的参加者，行政费由政府全数资助：

「体弱长者家居照顾服务」／「家居支援服务」（第一级别收费／共同付款级别）的服务使用者

医管局「医疗费用减免」合资格人士（全数）（包括75岁或以上「长者生活津贴」的受惠人）

无家者

注：如计划参加者符合上述资格，镶配活动假牙仍需支付共付额$500，同时镶配上颚和下颚活动假牙会视为接受一次服务，相关费用以两副假牙计算。

社区牙科支援计划｜参加方法

合资格人士可选择一间已参与计划的非政府组织牙科诊所，自行联络该牙科诊所或透过注册社工安排，相关非政府组织牙科诊所名单可以在「社区牙科支援计划」网站上查阅。参加者可透过医健通流动应用程式，查阅有关就诊纪录，包括就诊日期及治疗项目。

图片及资料来源：[email protected]、衞生署

文：Y