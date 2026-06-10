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百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享

生活百科
更新时间：16:10 2026-06-10 HKT
发布时间：16:10 2026-06-10 HKT

百佳超级市场作为深受市民欢迎的大型连锁超市，一直致力提供多元化的优质食材与日常用品。2026年6月，百佳超市特别联乘电子支付平台 AlipayHK 推出限时推广，只需扫描专属二维码，即可轻松领取「买200即减20」电子优惠券，尽享最直接的现金折扣！

百佳超市优惠 扫码即领电子优惠券

只需扫描专属二维码，即可轻松领取「买200即减20」电子优惠券。
只需扫描专属二维码，即可轻松领取「买200即减20」电子优惠券。

在现今注重精明消费的时代，妥善利用各类超级市场推广活动能大幅减低生活成本。今次百佳与 AlipayHK 联手，为大众带来最实质的回赠。领取是次推广活动的折扣券过程非常简便，只需打开手机上的 AlipayHK 应用程式，直接扫描活动海报或图片上的专属 QR Code（二维码），系统便会即时将「买200即减20」的专属电子优惠券存入账户内。

整个过程无需繁复登记，非常方便。成功领取后，顾客只需前往全线百佳超市门市尽情选购心水产品，当单笔消费满港币200或以上，并于收银处结帐时使用AlipayHK支付全单款项，系统即会自动扣减港币20。

百佳超市$20优惠券详情

  • 优惠推广期： 2026年6月1日至2026年6月30日

  • 简单2步享受优惠：
    1) 顾客透过 AlipayHK 扫描指定二维码，即可获赠「买200即减20」电子优惠券。
    2) 于实体店单笔消费满$200并以AlipayHK全数结帐，即可自动扣除$20。

  • 优惠券有效期： 成功领取电子优惠券后，必须于3日内使用，逾期将自动作废失效。

  • 名额限制： 优惠券数量有限，采取先到先得形式派发，派完即止。

  • 注意事项： 结帐时必须使用 AlipayHK 应用程式支付全单金额方可获得折扣；相关活动受有关条款及细则约束，详细内容请参阅 AlipayHK 应用程式内之官方公布。

 

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