百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享

百佳超级市场作为深受市民欢迎的大型连锁超市，一直致力提供多元化的优质食材与日常用品。2026年6月，百佳超市特别联乘电子支付平台 AlipayHK 推出限时推广，只需扫描专属二维码，即可轻松领取「买200即减20」电子优惠券，尽享最直接的现金折扣！

百佳超市优惠 扫码即领电子优惠券

只需扫描专属二维码，即可轻松领取「买200即减20」电子优惠券。

在现今注重精明消费的时代，妥善利用各类超级市场推广活动能大幅减低生活成本。今次百佳与 AlipayHK 联手，为大众带来最实质的回赠。领取是次推广活动的折扣券过程非常简便，只需打开手机上的 AlipayHK 应用程式，直接扫描活动海报或图片上的专属 QR Code（二维码），系统便会即时将「买200即减20」的专属电子优惠券存入账户内。

整个过程无需繁复登记，非常方便。成功领取后，顾客只需前往全线百佳超市门市尽情选购心水产品，当单笔消费满港币200或以上，并于收银处结帐时使用AlipayHK支付全单款项，系统即会自动扣减港币20。

百佳超市$20优惠券详情