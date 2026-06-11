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公屋水费离奇低？二人家庭入伙大半年仅交$400按金 水务署拆解「零水费」谜团

生活百科
更新时间：13:19 2026-06-11 HKT
发布时间：13:19 2026-06-11 HKT

日常生活中，水费是每个家庭定期需要负担的开支，但有住户却经历了「零水费」的奇遇。一名公屋住户在入伙大半年后，发现除了缴交按金外，一直未有收到任何水费单，对此感到大惑不解。

公屋入伙逾半年 住户忧心「未交过水费」

一名公屋住户在入伙大半年后，发现除了缴交按金外，一直未有收到任何水费单，对此感到大惑不解。 (TVB剧照)
一名公屋住户在入伙大半年后，发现除了缴交按金外，一直未有收到任何水费单，对此感到大惑不解。 (TVB剧照)

有网民近日在社交平台「香港公营房屋讨论区(FB版)」询问，有关公屋水费的异常情况。事件始于该名事主于去年10月获编配旧公屋单位并取得锁匙。事主形容，自11月缴交了一次400元的按金后，便再没有下文。令事主忍不住发文询问：「请问大家？旧公屋上年10月攞锁匙，水费11月只系比过一次$400按金，到现在都未交过水费，正常二人用水，冲凉洗衫煮饭，求解答」。

根据事主的描述，其家庭的日常用水量并不算极端节约。事主随后进一步补充：「我（用水）应该唔算少，每星期洗2机衫，正常水表一定有郁动」，言辞间透露出对迟迟未获发水费单的担忧。

网民众说纷纭 「系咪水表故障？」

事件曝光后，随即引起网民的热烈讨论，主要分为两大观点。一部分网民认为很大机会是水表出现故障，并以过来人身分警告事主：「打上去问，先知水表坏左，之后佢估表，叫我比返之前2期」。更有网民提醒，若长期用水量过低，可能会引起房屋署怀疑单位空置，指出「水费用得少 主任来了家访2次」。

另一方面，亦有不少网民指出，若用水量低，确有可能无需缴费。有网民留言解释「每张单头12立方米免费」、「正常架，最多比几十蚊一期」，甚至有人表示居住15年以来，只因忘记关水喉而交过一次二十多港元的水费。

水务署：首12立方米的用水量免费

水费是以121.64天为一个4个月的结算期，并采取4级渐进式收费率计算。
水费是以121.64天为一个4个月的结算期，并采取4级渐进式收费率计算。

针对此宗网络疑团，《星岛头条》向水务署作出查询。水务署官方回复指出，住宅用户的水费是以121.64天为一个4个月的结算期，并采取4级渐进式收费率计算。当中第一级的收费标准列明「首12立方米的用水量是免费的」。

因此，如有关用户在用水周期内用水量少于12立方米，该用户将「无需付费」。如用户对水费方面有任何疑问，可致电水务署客户服务热线2824 5000查询。

 

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