一招即赏$50公屋租金缴费券！电子支付专用  即睇2步领取教学兼登记抽$3000大奖

$50公屋租金缴费券｜网购平台京东（JD.COM）以商品种类繁多及物流便捷见称，为回馈大众，京东近日联同支付平台 AlipayHK 推出极具吸引力的跨界优惠。合资格用户只需在网购时使用指定支付方式，即可轻松获取港币50元的公屋租金缴费券，更设有丰富的新用户抽奖活动，大奖最高有$3000缴费券！

AlipayHK ｘ京东优惠！2步即拎$50公屋租金缴费券

京东联同 AlipayHK 推出跨界优惠。

推广期内透过京东APP（港澳站）或京东网站完成购物，并使用AlipayHK 结账，完成支付后即可点击领取面值港币50元的公屋租金缴费券。

现代人生活繁忙，网上购物已成为日常不可或缺的一部分。京东是次推广活动将网购与日常固定开支结合，消费者在选购心水好物的同时，能够获得实质的公屋租金补贴，减轻每月的经济压力。合资格的 AlipayHK 及京东用户，只需于推广期内，透过京东APP（港澳站）或京东网站完成购物，并使用AlipayHK 结账。完成支付后，在支付成功页面下方的「更多优惠」栏目，即可点击领取面值港币50元的公屋租金缴费券。名额共8,000张，每位用户限领一次，先到先得。

新用户专属惊喜 赢$3000大奖

全新注册并首次体验服务的用户即有机会参与幸运抽奖。

除了必抢的50元缴费券外，是次推广亦为新用户带来额外惊喜。全新注册并首次体验服务的用户，只要符合极低的消费门槛——以AlipayHK支付每笔订单满人民币10元或以上，即有机会参与幸运抽奖。活动最高可赢取价值港币3,000元的至尊大奖，足以抵销不少基层家庭整月的租金开支。其他奖品亦相当丰富，吸引力十足，鼓励更多市民体验便捷的电子支付与网购服务。

优惠领取及使用详情

推广日期 ：即日起至2026年6月30日下午11时59分（香港时间）

合资格用户 ：必须年满18岁或以上、持有有效香港身份证，并同时为已注册的AlipayHK App及京东有效账户用户。

$50缴费券领取方法 ：

1) 于推广期内，透过京东APP（港澳站）或京东网站完成购物，并使用AlipayHK结账。

2) 完成支付后，在支付成功页面下方的「更多优惠」栏目点击领取面值港币50元之公屋租金缴费券。名额共8,000张，每位用户限领一次，先到先得。

$50缴费券使用条件 ：仅适用于透过AlipayHK缴付香港房屋委员会净额满港币1,000元或以上的账单。须于获取日起30天内使用，逾期失效。

新用户抽奖奖赏 ： 至尊大奖：价值$3,000 AlipayHK公屋租金缴费券（名额20名） 大奖：价值$500 AlipayHK公屋租金缴费券（名额60名） 中奖：价值$100 AlipayHK公屋租金缴费券（名额100名）

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(注：优惠受相关条款及细则约束，如有遗失恕不补发，且不得转让或兑换现金。)