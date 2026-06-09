Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏88折优惠｜易赏钱会员限定！指定门市/网店一日快闪 全场购物满$150即享！

生活百科
更新时间：13:39 2026-06-09 HKT
发布时间：13:39 2026-06-09 HKT

作为香港人最常光顾的个人护理产品零售商，屈臣氏一直以货品齐全、价格实惠深受欢迎。最近，屈臣氏再度为易赏钱会员推出限时惊喜，在指定日子提供全场折扣优惠，当中包括全场购物满额即享88折，绝对是大手入货的最佳时机！

屈臣氏门市、网店一日限定！全场88折入手日用品/个人护理用品

6月10日当天，易赏钱会员只要于屈臣氏门市或网店单次购物满$150，即可享有全单88折的限时优惠。
6月10日当天，易赏钱会员只要于屈臣氏门市或网店单次购物满$150，即可享有全单88折的限时优惠。

都市人生活忙碌，各种日用品如护肤品、化妆品、沐浴露、洗头水等消耗速度极快，而屈臣氏本次的优惠就为大家提供了一个绝佳的补货机会。6月10日当天，易赏钱会员只要于屈臣氏门市或网店单次购物满$150，即可享有全单88折的限时优惠。无论是想添置夏天必备的防晒用品、面膜，还是为家中补充维他命、保健品，甚至选购染发剂、个人护理用品，都可以趁此机会以更优惠的价钱入手。

屈臣氏网上商店同样适用此88折优惠，只需在结帐时输入优惠码「MB150」，安坐家中也能尽享折扣。

>>屈臣氏网上商店连结<<

更多著数优惠！WeChat Pay扫码送$45电子优惠券

除了一日限定88折外，屈臣氏还贴心地准备了其他著数，让顾客在整个六月都能享受到不同优惠。习惯使用电子支付的顾客，由即日起至6月30日，只需在香港屈臣氏分店扫瞄WeChat Pay的推广二维码，便能即时领取总值高达$45的电子优惠券，让您消费时悭得更多。

此外，关注健康的顾客亦不能错过精选产品的特别推广。由即日起至6月16日，凡购买精选骨骼关节、成人营养及运动营养产品满350，即可获赠$50健康产品优惠券，为您的健康生活加油打气。

屈臣氏优惠详情:

优惠1：全场购物满$150享88折

  • 优惠日期： 2026年6月10日（星期三）
  • 适用对象： 易赏钱App会员
  • 优惠详情： 于屈臣氏门市或网店单次购物满$150，即可享88折。
  • 网店优惠码： MB150
  • 条款细则： 优惠不适用于购买礼券、初生婴儿奶粉、火热抢购及无额外折扣货品等。此优惠不可与其他优惠同时使用。详情请参阅店内宣传品。

优惠2：WeChat Pay扫码赏

  • 优惠日期： 即日起至2026年6月30日
  • 优惠详情： 于香港屈臣氏分店扫瞄WeChat Pay推广二维码，即可领取总值高达$45的电子优惠券。
  • 条款细则： 每月每位用户只可领取一次，受相关条款及细则约束。

优惠3：精选健康产品优惠

  • 优惠日期： 即日起至2026年6月16日
  • 优惠详情： 购买精选骨骼关节、成人营养及运动营养产品满$350，即送$50健康产品优惠券。
  • 条款细则： 优惠券可于下次购买指定健康产品满$80时使用，数量有限，送完即止。

延伸阅读：连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
4小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
21小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
6小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
23小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
15小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
3小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
7小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
2小时前