屈臣氏88折优惠｜易赏钱会员限定！指定门市/网店一日快闪 全场购物满$150即享！

作为香港人最常光顾的个人护理产品零售商，屈臣氏一直以货品齐全、价格实惠深受欢迎。最近，屈臣氏再度为易赏钱会员推出限时惊喜，在指定日子提供全场折扣优惠，当中包括全场购物满额即享88折，绝对是大手入货的最佳时机！

屈臣氏门市、网店一日限定！全场88折入手日用品/个人护理用品

6月10日当天，易赏钱会员只要于屈臣氏门市或网店单次购物满$150，即可享有全单88折的限时优惠。

都市人生活忙碌，各种日用品如护肤品、化妆品、沐浴露、洗头水等消耗速度极快，而屈臣氏本次的优惠就为大家提供了一个绝佳的补货机会。6月10日当天，易赏钱会员只要于屈臣氏门市或网店单次购物满$150，即可享有全单88折的限时优惠。无论是想添置夏天必备的防晒用品、面膜，还是为家中补充维他命、保健品，甚至选购染发剂、个人护理用品，都可以趁此机会以更优惠的价钱入手。

屈臣氏网上商店同样适用此88折优惠，只需在结帐时输入优惠码「MB150」，安坐家中也能尽享折扣。

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更多著数优惠！WeChat Pay扫码送$45电子优惠券

除了一日限定88折外，屈臣氏还贴心地准备了其他著数，让顾客在整个六月都能享受到不同优惠。习惯使用电子支付的顾客，由即日起至6月30日，只需在香港屈臣氏分店扫瞄WeChat Pay的推广二维码，便能即时领取总值高达$45的电子优惠券，让您消费时悭得更多。

此外，关注健康的顾客亦不能错过精选产品的特别推广。由即日起至6月16日，凡购买精选骨骼关节、成人营养及运动营养产品满350，即可获赠$50健康产品优惠券，为您的健康生活加油打气。

屈臣氏优惠详情:

优惠1：全场购物满$150享88折

优惠日期： 2026年6月10日（星期三）

适用对象： 易赏钱App会员

优惠详情： 于屈臣氏门市或网店单次购物满$150，即可享88折。

网店优惠码： MB150

条款细则： 优惠不适用于购买礼券、初生婴儿奶粉、火热抢购及无额外折扣货品等。此优惠不可与其他优惠同时使用。详情请参阅店内宣传品。

优惠2：WeChat Pay扫码赏

优惠日期： 即日起至2026年6月30日

优惠详情： 于香港屈臣氏分店扫瞄WeChat Pay推广二维码，即可领取总值高达$45的电子优惠券。

条款细则： 每月每位用户只可领取一次，受相关条款及细则约束。

优惠3：精选健康产品优惠

优惠日期： 即日起至2026年6月16日

优惠详情： 购买精选骨骼关节、成人营养及运动营养产品满$350，即送$50健康产品优惠券。

条款细则： 优惠券可于下次购买指定健康产品满$80时使用，数量有限，送完即止。

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