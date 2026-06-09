Apple年度开发者大会WWD26揭幕，相信是Tim Cook以CEO最后一次主持的Keynote，在一句熟悉的「Good Morning」开场后，逐一介绍新一代iOS 27、iPadOS 27、watchOS 27、macOS Golden Gate等等，当中备受期待的是彻底改造的新版Siri AI，深度整合Google Gemin后终于唤醒，你可以同Siri畅所欲言，又或叫它分析萤幕内容，甚至跨电邮、讯息和照片提取个人资讯。从此跟iPhone正式进入自然对话的AI代理年代，再不会听到「我唔系好清楚你讲乜嘅」。

Apple WWDC26重点整理｜全新Siri AI唤醒AI代理体验 iOS 27 5大新功能一文看清

iOS 27 5大新功能

有别去年iOS 26大玩Liquid Glass风格，iOS 27延续半透明介面设计，并可自订液态玻璃效果，另系统运行更加流畅，开App、Load相及Airdrop速度都明显快了不少，不过重点升级在于Apple Intelligence进入次世代，由Siri AI、相机App、相片App，以至捷径App，统统体验到AI变聪明好多！

1. 全新Siri AI

等了2年，脱胎换骨的Siri AI终于登场，当你讲Hey Siri或长按机侧按键，就可以唤醒Siri AI，又或从动态岛向下轻扫即可开始对话，而在全新Apple Intelligence驱动下，Siri AI从昔日语音助理，正式转型为具备更强理解与执行能力的AI助理。以下是全新Siri AI的核心功能亮点：

即时回答问题：Siri AI可从网路获取几乎任何主题的最新资讯，并即时回答，如韩国女团何时会来本地演出，用户可以将Siri的答案扩展成丰富的对话，并提出后续问题。 自然语言理解能力：即使说出指令时断断续续，期间或内容有改动，Siri亦能精准理解并执行。此外，在不方便说话的场合，也可打字给Siri，只要轻点萤幕底部，就能直接输入文字指令。 个人情境理解：Siri现在能够存取并理解你手机内的个人资讯，包括讯息、邮件、相片等。你可以直接讲「帮我揾上次去日本时拍的照片」、「朋友上个礼拜推荐畀我的餐厅叫甚么名字」、「找出我明天航班的登机资讯」Siri会自动找出对应资讯，而不需要你自己去翻查相关记录。 萤幕内容感知：Siri现在识得分析萤幕内容，当你正在浏览网页、讯息或邮件时，可以直接针对画面上的内容下指令，如朋友在讯息传了一个新地址给你，你只要唤醒Siri并说「把这个地址加到他的联络人资料中」，Siri 就会自动撷取画面上的地址并完成操作。 跨App深度操作：Siri不再只能执行单一 App内的简单指令，而是能够串联多个App完成复杂工作流程。在相簿找出某人相片后，可以吩咐Siri把这张相片加入共享家庭相簿，整个过程完全不用打开相片App，Siri会在背景自动替你完成。 Siri AI独立App：Siri AI还有一个专属App，方便用户在iPhone、iPad等装置翻看对话记录，又或延伸对话。

2. 相机App新增Siri模式

原本iPhone 16/17系列需要透过相机控制键或动作键启动的Visual Intelligence，在iOS 27中被直接变成相机App的Siri模式。切换后，快门键会变成Apple Intelligence按键。

营养追踪：拍下食品装的营养标签，就能自动把热量、蛋白质等数据记录到《健康》App。

卡片辨识：Scan一下卡片，自动把电话、地址填入《通讯录》。

3. 相片AI新增扩图及重构

在《相片》App的AI编辑工具，除了原有的清除功能，新增Extend（扩图）及Reframe（重新构图）。

Extend：即生成式扩图，想把相片画面往扩展，AI会自动生成、填补原本没拍到的内容，让画面看起来更完整。

Reframe：主要应用于「空间照片」，拍摄完成后能够重新调整视角，提升后制弹性。

4. 自然语言生成「捷径」

捷径App（Shortcuts）长久以来因门槛较高，让不少人联想到「写程式」。iOS 27将大幅跨越这个门槛，现在只要用自然语言（一般说话方式），描述你想达成的自动化程序，AI就能一步到位串连好复杂的捷径动作。此外，锁定画面也会整合AI生成式桌布，只要输入关键字就能拥有独一无二的背景。

5. 全新儿童安全功能

Apple将会推出一系列全新的家长控制及儿童安全功能，简化装置设定流程、赋予家长对内容及「萤幕使用时间」更精细的控制权，以及扩展媒体警告的范围。

引导式儿童帐户： 全新「设定助理」允许家长预先载入一组经过挑选的「必备」应用程式，并提供在日后逐步批准更多应用程式的选项。13岁以下的儿童仍必须使用儿童帐户。

要求浏览权限：扩展目前App Store上的「购买前询问（Ask to Buy）」机制。现在规定儿童在iPhone、iPad及Mac的Safari浏览新网站前，必须先征求家长同意。

扩展内容封锁： 现有通讯安全功能会在讯息及FaceTime模糊裸露影像；未来更新后，系统将主动介入，侦测并封锁分享图片或影片中的血腥或暴力内容。

联络人审批：家长可要求子女在使用「讯息」、FaceTime 或「电话」应用程式与任何新联络人联系前，必须先获得批准。

时间分配： 家长可根据应用程式类别设定特定的时间限制，而无须逐一管理各个应用程式。

iOS 27支援型号

iPhone 17系列

iPhone 16系列

iPhone 15系列

iPhone 14系列

iPhone 13系列

iPhone 12系列

iPhone 11系列

iPhone SE（第2，3代）

文：B1807

图：Apple