无印良品「降温神器」爆红掀抢购潮！网民大赞「燥热感消失」 附3大挑选凉感喷雾贴士

随著炎夏气温逐渐攀升，寻找高效的防暑降温产品成为大众关心的普遍情况。近日，有多名网民在社交平台Threads上强烈推荐一款来自无印良品 MUJI的凉感喷雾，形容其降温效果显著，能有效解决炎热天气带来的困扰，随即在网上掀起了一阵抢购潮。

无印良品「降温神器」爆红掀抢购潮！网民大赞：燥热感消失

普遍网民在使用该款凉感喷雾后，均对其效果感到十分满意。网民形容喷洒后「真的很凉很舒服」、「降温超快，燥热感消失超多！」，就其驱散暑热的功效给予了极高评价。此外，网民指出即使是敏感肌肤的人士也能安心使用，更强烈建议「会热过敏起荨麻疹的一定要用它」。

根据无印良品官方网站资料显示，这款引起热议的「极冰凉冷却身体喷雾」标榜以100%天然成分及无添加合成香料制成。产品含有薄荷醇作为清凉成分，并带有清新柑橘香味，官方建议在天气较热或容易发热时使用。该产品香港售价为$65（容量 150ml），现时于各大门市及网店均有发售。

3大挑选凉感喷雾贴士

炎炎夏日，凉感喷雾无疑是快速降温的便捷之选，只要轻轻一喷，就能为肌肤带来清凉舒爽的感受，瞬间缓解炎热带来的不适，产品尤其适用于颈部、手臂和腿部等易出汗部位，能有效减少黏腻感，让肌肤保持干爽舒适。

针对市面上琳瑯满目的选择，有日本美妆网站就曾提供三个实用的挑选贴士可供参考：

按使用部位选择：冷感喷雾分为身体用及头皮专用等不同类型，应根据目的选择合适的产品，避免误用造成肌肤问题。 按喜好的香味选择：市面上有柑橘系、薄荷系及花香等多种选择，用家可根据个人喜好或场合来挑选，以冷感和香气的双重效果焕发精神。 按容量大小选择：若需经常在通勤、旅行或户外活动时使用，建议挑选轻巧、方便放入手袋或化妆包的便携尺寸。

资料来源：starbringna＠Threads、MUJI、cosme