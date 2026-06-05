直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲

近年，电商平台反攻实体零售店已成新趋势。内地电商巨头京东早前宣布，「京东MALL」香港首间线下实体店即将进驻湾仔，并确实在6月18日开幕，主打「先体验、后落单」模式，集合来自国际及内地知名品牌的家电产品。今日（5日），《星岛头条》网记者就带大家直击这家占地3万平方呎的旗舰店，并整理第一手的门市详情与限时开幕优惠！

直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 迎港人北上消费热潮

京东日前率先在社交平台上公布，香港首间「京东MALL」实体店即将进驻湾仔华润湾景中心大厦2楼全层，并确实将于内地一年一度的「6.18」电商节当天盛大开幕。新店占地约3万平方呎，集合来自国际知名品牌及内地科技品牌的3C产品、家电及家品等，规模在全港专业电器零售商场中名列前茅。

京东五星电器负责人于鲲更在今日（5日）举行的发布会上，透露开设香港首店的缘由，主因是观察到近年不少香港消费者在节假日北上内地采购智能家电与科技产品，反映本地消费市场对高品质家电有著旺盛的需求。

直击「京东MALL」湾仔旗舰店 必看9大亮点

全港首部163吋Micro LED电视 1对1专人提案浴室规划

「京东MALL」湾仔旗舰店内精细划分为A区至H区实体展位，并辅以多个沉浸式互动区。首先在科技与家居电器实试体验方面，场内特别引进了多款在内地爆红、主打衣物分开洗涤的「三筒洗衣机」实物展示，而大电视专区更引进了全港首部163吋、价值$80多万的Micro LED电视，完美重现家居私人影院的视听震撼。

此外，智能清洁与个人护理专区更特设多款「扫地机械人」实试跑道，并提供多款最新风筒及理发产品让市民现场亲自试用。针对电竞迷，「京东MALL」更设置了「电竞沉浸体验区」与「DIY砌机专区」，供玩家即场实测并自行组装高阶配备；而店内的「家居卫浴专区」更首度引入了1对1专人提案服务，现场由专业顾问针对个人家居格局提供量身规划与设计方案。

免费咖啡任饮、任坐按摩椅放松

除了顶尖科技，店内更贴心融入了多项休闲、影音与贴心享受体验，提供私密且高雅的「黑胶唱片试听」服务。市民在行街逛累时，能随时到备有舒适沙发的休息区小憩，场内也贴心装设了净水器提供饮用水服务；或者前往特设的咖啡体验区，在专业指导下亲自挑选咖啡豆，并现场「免费」试饮多款新型咖啡机调配的香醇咖啡。更吸引人的是，旁边的按摩椅专区备有多款最新智能按摩椅供大家「免费任坐」放松，将消闲娱乐与购物质感完美契合。

首创家电「先试后买」模式 增设「买贵双倍赔」保障

「京东MALL」湾仔旗舰店将提供「先体验、后落单」的消费模式，让顾客可以即场试清楚，随后再选择于网上或现场下单，全面优化购物质感与消费保障，消除实物与图片不符的网购痛点。此外，店内更会引进按摩设备、家居清洁电器、机械人体验等新潮品类，让市民可以零距离接触最新科技产品。

3大服务承诺 扬言买贵即赔双倍

为了全方位保障消费者权益，店内特别推出「JOY为您服务」三大服务承诺，包括「7天无理由退货」及「价格保护」——若顾客购买带有价格保护标签的商品后遇到京东价降价，可在价保周期内联系客服申请退还差价。同时，店内更提供「30天质量问题退货/180天质量问题只换不修」保障，若经官方售后服务中心检测确认商品存在性能故障，即可凭检测单享受30天品质问题退货或180天更换同型号商品的服务。

此外，「京东MALL」更强势推出「买贵双倍赔」的价格保证。由即日起至6月30日的活动期间，若顾客在店内购买指定的自营商品，其最终购买价格高于「百老汇」、「丰泽」及「苏宁」三家大型连锁零售商之同款商品价格，经核实符合资格后，京东承诺将按「差价之双倍金额」进行补偿，单一订单的赔偿金额上限最高可达$2,000，确保顾客能享受最优惠价格。

11am前下单即日送货 大型家电包安装

除了丰富的店内体验，「京东MALL」湾仔旗舰店的物流配套亦是另一大亮点。店内采用「本地采购、本地销售」营运模式，并特别为本港消费者提供了一站式服务。消费者只要在上午11时前落单，当日便可送货；更贴心的是，冷气机等大型家电在送抵后可即时安排专业装嵌。

6.18电商节网购一件包邮 限时开幕优惠满额送平板/电饭煲

「京东MALL」湾仔旗舰店限时开幕优惠满额送平板/电饭煲

配合「618」电商节，京东APP亦推出港澳地区专享优惠，包括全线货品最低五折、跨店消费每满200元减30元，以及港澳用户累计领取总值6180元购物券。此外，平台更推出「无门槛一件包邮」安排，部分商品落单后最快四小时内送达，大部分货品亦可于翌日派送。

同时，为庆祝「京东MALL」香港首店盛大开幕，官方于6月18日至6月21日期间推出限时四天的门市专享好礼：