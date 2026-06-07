贴挂钩油漆容易剥落？油漆品牌亲解墙身承重迷思 强调1点比面漆更重要：髹咗7、8年无甩过

不少人都会在家中墙壁安装无痕挂钩，希望尝加收纳空间，悬挂装饰品或日常杂物。不过，每次在移除时，稍一不留神或会连同墙身油漆一并剥落，留下突兀的痕迹。最近，本地油漆品牌在社交平台亲解墙面油漆承重的迷思，强调做好一步是关键，即使大力撕下挂钩墙身亦不会掉漆，「髹咗7、8年无甩过。」即看下文了解详情。

贴挂钩油漆容易剥落？油漆品牌亲解墙身承重迷思

无痕挂钩是家居收纳的好帮手，惟移除不当时容易导致油漆剥落。近日，本地油漆品牌「骆驼漆」在Threads发文，表示不时都会收到客人查询，「问用咩（挂钩）挂墙唔会甩」。为此，品牌决定发文亲解墙面油漆的承重迷思。

品牌解释，乳胶漆其实就是一层附著在墙体表面的漆膜。举例来说，市面上有挂钩标榜承重10公斤，但这并不代表漆膜本身也能承重10公斤。如果墙面本身质量欠佳或出现老化，乳胶漆与底灰早已开始松动的话，此时再贴上挂钩并挂上重物，就会容易导致漆膜脱落。

强调1点比面漆更重要：髹咗7、8年无甩过

品牌同时上载影片，即使大力撕下挂钩也完全不伤墙面，「片中个魔术贴胶纸，系买挂饰送，无牌子。你见佢黐得好实，但撕完落嚟完全无甩过油漆。」品牌随后解释，因为墙壁在涂刷乳胶漆前，有先涂上一层底漆，不但能防止底灰松散脱落，更能为面漆提供附著力，并强调底漆比面漆更加关键，「呢幅墙其实已经髹咗7、8年，底漆有超强黏力就好似双面胶咁，阻隔水气，同时捉实底灰同面漆。喺上面撕走贴纸，自然无咁大机会搣走埋啲油漆。」

图片及资料来源：Threads@camelhongkong

文：Y