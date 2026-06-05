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日牌降温缩骨遮Threads爆红！开遮温度降14℃/出汗量激减2成 网民激赞：每个香港人都要入手！

生活百科
更新时间：15:50 2026-06-05 HKT
发布时间：15:50 2026-06-05 HKT

近日香港天气极端酷热，气温屡创新高。为预防中暑，市民出门除了多喝水，建议亦可以撑伞避免阳光直射。最近，有网民在社交平台发文，大力推介一款具备极强降温功能的折叠伞，据官方资料及数据显示，用家使用雨伞后体感温度降低14°C，出汗量更可激减2成，其5大优点更获网民大赞：「每个香港人都要入手返把，真系差好远唔系讲笑！」即看下文了解详情！

Threads爆红降温缩骨遮！5大优点获网民激赞：每人都要入手返把！

近日，有网民在Threads发文，大力推介日本知名雨具品牌Wpc.的「降温缩骨遮」，更直言：「每个香港人都要入手返把WPC降温缩骨遮，真系差好远唔系讲笑。」楼主表示自己使用的雨伞型号是「Wpc. IZA Ultra Light」。翻查官网资料，该型号是此产品系列中体积最小、重量最轻的款式，不论晴天或雨天均适用，同时具备以下5大优点：

1. 轻巧便携

雨伞在设计上注重轻量化，重量仅有128克，收纳后的宽度约为5厘米，比一部智能手机还要轻巧。无论是放进裤袋还是随身手袋都十分方便，非常适合日常携带。

2. 降低体感温度

雨伞具有100%的遮光和紫外线防护功能，能全面阻隔紫外线；并具有隔热性能，能有效降低体感温度。根据热影像测试显示，撑伞后的头顶表面温度与未撑伞时相比，最高可相差达14.7°C。

3. 减少排汗

由于伞下的热能被大幅隔绝，使用者在烈日下的排汗量也相应减少。根据官方的科学实测结果显示，使用该款雨伞能有效缓解体感炎热度，令出汗量显著激减23％。

4. 遮光防晒效果极佳

雨伞采用100%遮光和防紫外线布料，达到最高的紫外线防护系数UPF 50+等级，能阻隔超过98%的紫外线。而且全部色系的遮光率均达100%，内侧采用黑色PU涂层，能吸收90%来自地面的阳光折射，保护皮肤免受有害光线伤害。

5. 高拨水性及耐水性

雨伞具有高拨水性及耐水性，伞面涂上特殊涂层，拥有5级防泼水能力，雨水会在表面形成水珠状，轻拨便可抖落水滴，减轻雨天收伞时的困扰。此外，还具备高达10,000mmH2O耐水压性能，能承受10米高的水柱冲刷而不渗水，在暴雨中也能安心使用。

网民：对佢心存感激

帖文引起网民热议，不少已入手的网民纷纷表示认同：「是！劲好用，防uv𠮶啲唔讲，一遮即刻降几度，夏天冇咗佢唔得」、「每次用完之后都会用只手感受吓把遮有几热，然后对佢心存感激」、「冇错！之前买咗把都系黑色底，遮光率100% 嘅，好用到个手柄位烂咗都未扔。」

不过，也有网民指出该雨伞的缺点，表示伞骨的结构单薄，未必适合大风环境下使用，「缺点：伞骨会晃，同埋呢款个钩系喺遮套度，拆咗之后把遮冇绳挂喺手腕，俾我再拣会拣其他款」、「以前都好中意wpc，第一把用咗几个月吹断骨，第二把用咗两星期再俾风吹断骨。」

图片及资料来源：Wpc.Threads

文：Y

延伸阅读：Threads爆红减脂调味料！零卡零糖成烚蛋「绝配」 港人激赞：食唔返原味烚蛋

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