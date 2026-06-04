香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季适用

香港机场快线优惠｜随著年度网购盛事隆重登场，香港机场快线惊喜推出「618年中大促」限定快闪，香港站单程票破天荒低至 HK$8，让市民与访港旅客皆能以极致优惠的价格，享受最顶级舒适的机场接驳服务！

香港机场快线 中环出发24分钟舒适直达机场

香港机场快线惊喜推出$8车票。

香港机场快线一直以快捷、准确与舒适著称。旅客由中环香港站出发，最快只需 24 分钟即可轻松抵达机场，沿途更能饱览青马大桥的壮丽海景，车厢内更提供免费 Wi-Fi 及充电设备，是展开完美旅程的最佳起点。

除了超值的车票折扣外，本次推广亦会随票附送「L'Occitane 杏仁体验套装」（价值 HK$109）。此护肤系列源自法国普罗旺斯的天然杏仁，当中的杏仁沐浴油与乳液能温和洁净并深层滋润肌肤，而紧实美肤油则能有效提升肌肤弹性。这套旅行装非常适合旅客放入手提行李中，在干燥的飞机客舱内随时为肌肤补充水分，维持弹润光泽，让旅程由内到外都充满奢华的仪式感。

机场快线车票优惠详情与专属折扣码

以下整理了本次 618 推广的所有机场快线优惠组合。旅客在付款时，只需输入 PayMe 专属优惠码【PAYMEAE】，即可在原本已折扣的价格上，再额外获享 HK$20 的递减折扣！

出发/目的地车站与票种 平台优惠价 输入优惠码【PAYMEAE】后 赠送好礼与原价参考 香港站 单程票 (限量必抢快闪) HK$8 - 原价 HK$120 / 无赠品 青衣站 单程票 HK$55 HK$35 原价 HK$73 + 价值 HK$109 L'Occitane套装 青衣站 来回票 HK$98 HK$78 原价 HK$130 + 价值 HK$109 L'Occitane套装 九龙站 单程票 HK$79 HK$59 原价 HK$105 + 价值 HK$109 L'Occitane套装 九龙站 来回票 HK$146 HK$126 原价 HK$195 + 价值 HK$109 L'Occitane套装 香港站 单程票 HK$90 HK$70 原价 HK$120 + 价值 HK$109 L'Occitane套装 香港站 来回票 HK$161 HK$141 原价 HK$215 + 价值 HK$109 L'Occitane套装

本活动赠送的「L'Occitane 杏仁体验套装」内容非常丰富，包含杏仁沐浴油 6ml 两份、杏仁紧实美肤油 4ml 两份、杏仁紧肤乳 6ml 两份，以及一张满 HK$500 减 HK$50 的门市礼券。该套装换领有效期至 2026 年 6 月 30 日，旅客须在指定的 L'Occitane 门市进行换领。

本次促销的预订期非常短暂，市民与旅客必须把握时间到线上优惠预订网址抢购。购买后，使用方式非常简单，只需在手机出示凭证，扫描 QR Code 即可直接通过闸机，完全无需花时间在现场排队换票。