应届DSE女学生靠自学 花40小时手绘毕业动画 回应网民「泼冷水」劝别入行：亲手画的投入感是AI无法取代

在AI 人工智能高速发展、生成图像只需数秒的当下，传统手工艺的价值正备受考验。近日，应届DSE女中学生Annoyilt在毕业之际，耗费约40小时亲手绘制了一段毕业动画。她表示，亲自下笔的投入感与情感连结，是冰冷的科技所无法比拟的。这部充满怀旧色彩的短片，亦勾起了许多港人对昔日校园岁月的深切共鸣。

40小时手绘30秒毕业动画！应届DSE女中学生：AI无法取代的温度

Annoyilt日前在社交平台Threads上分享了这段长约30秒的动画作品。影片以翻开一本蓝色纪念册作为序幕，随后画面切换至校园场景，一名留著短发的女学生身穿经典的白色夏季校服，胸前系著绿色领带，身旁的同学则带著暖心微笑，细心地为她戴上毕业四方帽。

紧接著，短发女生缓缓转身，面向镜头展现出温柔却略带不舍的笑容。随著画面一闪，这份青春回忆转化为书桌上相框内的照片。照片中，六位身穿校服与毕业袍的学生并肩合影，下方写著「最好的我们」。相框旁则放著一只戴著毕业帽的玩具小熊以及一束鲜花，整部短片流露出对校园生活的深切眷恋。

坚持繁复工序 赋予手绘作品灵魂

在追求便利高效的时代，Annoyilt却选择了耗时长、工序繁复的手绘方式。并未修读过任何视觉艺术课程的她，在接受《星岛头条》访问时分享了自己对手绘的执著。她认为，手绘能让创作者与作品建立更深厚的情感，「因为作品的每一个部分、每一个细节，都是自己亲手画出来的，这种投入感是AI无法取代的」。她深信，融入了创作者当下心境的手绘作品，才真正拥有独一无二的灵魂。

在完全自学、摸索使用平板应用程式「Procreate」制作动画的过程中，她面临不少技术与工序上的挑战。由于「Procreate」比起专门的动画程式自动化功能相对较少，许多重复动作和上色都需要逐帧处理。看著投入的几十个小时最后只变成几秒钟的成品，Annoyilt坦言「投入的几十个小时最后只变成几秒钟的成品，落差感确实很大」，但最终支持她坚持到底的并非单纯的灵感，而是一份必须兑现的承诺与责任感。

网民：认真快手要赞

动画发布后，随即在网上引发强烈回响，许多网民被片中细致的情怀打动，纷纷留言大赞「好可爱！好叻呀」、「Omggg，好劲，画得超靓」，更有网民赞赏她的高效率「你用40小时做好，系认真快手要赞」。片中的夏季校服细节也勾起不少港人的集体回忆，有网民感触地表示「想起读书时所穿的夏季校服，类似动画中的白色裙加绿色呔」。

与此同时，针对Annoyilt对于未来职涯方向的提问，留言区也引发了一场关于理想与现实的深刻讨论。不少动漫及设计行业的「过来人」语重心长地劝说「兴趣变成工作就唔会再系兴趣了」，并提醒她「如果你想做呢行，谂清楚先，唔系你能力问题」。不过，也有不少暖心的网民送上鼓励，指出技术是后话，最重要是「做出一个到六十岁时无论系苦系甜都可以慢慢回味嘅决定」。

面对过来人「泼冷水」劝别入行 坚守纯粹热爱

面对这些现实却充满善意的劝退声，目前仍处于犹豫和探索阶段的Annoyilt坦承，自己内心「确实会感到动摇」并陷入沉思，有时也会自我反问「我真的应该把这当成职业吗？」。

尽管前路充满不确定性，，她对绘画的初心始终未变，并坚定地吐露了她的热爱，「在我所有的兴趣当中，没有任何一件事能让我像对绘画那样，拥有如此纯粹且持久的热爱。正是因为这份『无法被取代』的喜欢，即便面对现实的『泼冷水』，我依然很难轻言放弃」。

对于这些真实而善意的劝退声音，目前正处于探索阶段的Annoyilt坦言自己内心确实会产生动摇，并开始反思是否真的要将绘画作为未来的职业。

然而，尽管未来的道路充满未知，她对画画的初心依然坚定。她表示，在自己众多的兴趣之中，唯有绘画能带给她如此纯粹且持久的热爱。正是因为这份无法被替代的喜爱，即使面对现实的打击与冷水，她也很难轻易放弃这条创作之路。

资料来源：annoyilt＠Threads