惠康超市激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折

惠康超级市场推出超级限时福利！于推广日期，顾客只需购买价值$187.6的指定牙膏4支，即可「免费」抱走精美深炒锅、优质卫生纸及杀菌洗衣珠等总值高达$390的超豪华赠品！赠品价值大幅超越商品售价本身，性价比高到爆灯，绝对是今年不容错过的激悭首选！

惠康超市必抢优惠 买高露洁牙膏免费送厨具/纸巾/洗衣珠

顾客凡于惠康门市购买4支高露洁全效专业牙膏110克（优惠价$187.6/4支），即可免费获赠总值高达$390的精选实用好物。

由6月5日至11日，顾客凡于惠康门市购买4支高露洁全效专业牙膏110克（优惠价$187.6/4支），即可免费获赠总值高达$390的精选实用好物！该款牙膏具备专业级口腔护理功效，能全方位预防牙齿问题，深受大众欢迎。丰富赠品极具分量，包括价值$299的28厘米深炒锅连盖，适合烹煮各款家庭美味佳肴；另附价值$41的唯洁雅极致绵柔4层卫生纸10卷装一条，以及价值$50的DoDoME强效杀菌洗衣珠一包。如此吸引的超值组合，绝对是精明消费者的不二之选。

惠康超市限时大折日 全场低至88折

除了牙膏限时优惠外，惠康更于6月6日限定推出惊喜「Goal庆大『折』日」。当天亲临惠康门市购物满HK$168即享全场88折，红/白餐酒买6支再享额外85折！若搭配「八达通购物赏」，使用八达通付款满$350更可即减$30，实现多重折上折。现场更有多款一日限定超抵价商品，如纽西兰大装艾菲苹果（88折实价$24.6/4个）、MEADOWS挪威三文鱼扒（88折实价$61.6/2包）、金凤泰国顶级茉莉香米10公斤（88折实价$142.6/包） 等，全方位满足全家人的日常膳食需要。

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