体感瞬降7℃！DONKI热卖凉感内衣 极速降温+永久消臭成夏天救星

香港的夏天高温逐年提早，不少市民在每日出门前，都在为如何穿得通爽舒适而烦恼。近日，有日本网民在DON DON DONKI发现一款备受好评的隐藏版消暑产品——凉感内衣系列。该款产品凭借优异的物理降温与隔热表现，再配合亲民的价格，迅速成为大汗人士在炎夏中的消暑好物。

日本DONKI热卖凉感内衣 体感极速降7℃+永久消臭

DON DON DONKI「冷えとろ」凉感内衣主打极致的清凉体验与物理隔热效果，布料特别采用轻薄透气的尼龙材质，具备出色的冷感与隔热性能。根据官方数据显示，穿上该款内衣后，体感温度可降低达7℃，能有效阻隔外部环境传导的热力，同时还兼具阻挡UV紫外线的功能。即使在高温烈日下进行户外活动，内衣依然能协助身体维持长效的冰凉与舒适。

永久消臭技术 告别尴尬汗味

针对夏天最令人困扰的汗臭与异味问题，这款凉感内衣还加入了永久性消臭技术，可有效抑制细菌滋生，并在流汗后持续分解异味，帮助穿著者维持整天的干爽，彻底摆脱尴尬的酸臭汗味。为了进一步提升防护效果，内衣的腋下区域更特别采用了双层吸汗布料设计，能迅速吸收多余汗水，防止汗渍外露于外衣上。

目前，DONKI已推出多款男女装剪裁凉感内衣，包括V领与圆领设计的背心、短袖上衣、长裤以及内裤等，能弹性配搭不同的日常穿搭。在颜色配置上，除了经典的黑色、白色与灰色之外，更备有深蓝色可供选择，满足消费者在不同场合的搭配需求。

资料来源：DON DON DONKI