港人等小巴习惯挨轰？另类排队霸位法「有车就冲出嚟」 网民斥：就快唔使放个小巴站牌

夏日炎炎，在街头等车绝对是一大煎熬。近日，有港人在社交平台大吐苦水，狠批部分等候小巴的乘客为了避太阳而拒绝在小巴站位置排队，而是选择躲在「瓦遮头」下乘凉，待小巴驶至才突然冲出，更以「打咗电话留位」作为不排队的借口，怒轰：「咁以后个个都喺屋企打定电话留位得啦，唔使放个小巴站牌喺度排队啦。」

港人等小巴习惯挨轰？另类排队霸位法「有车就冲出嚟」

港人等小巴习惯挨轰？怕晒匿瓦遮头拒排队 网民斥：有车就冲出嚟（资料图片）

有网民在社交平台发文，不满部分港人等候小巴的劣习，直言「其实有时真系想知啲人知唔X知咩叫排队」。事主指出，部分小巴站牌设立在户外位置，但偏偏有乘客为了躲避猛烈的阳光，选择不跟大队排队，而是「企喺入面（匿瓦遮）遮太阳」。

最令事主感到气愤的是，当小巴一驶到站头，这些躲在匿瓦遮下的人就会「冲出嚟」，并理直气壮抛出一句「打咗电话留位」，对这种形同「打尖」的行为大感不满，反问：「以后打咗电话留位就唔使排队啦系咪？咁以后个个都喺屋企打定电话留位得啦，唔使放个小巴站牌喺度排队啦！」

网民怒轰滥用电话留位机制：晒就自己担遮！

除了狠批这类乘客的行为，楼主又解释小巴提供「电话留位机制」的真正原意，「for前面啲站太多人上，怕后站啲人上唔到先有留位呢样嘢」，是为了方便中途站的乘客，确保他们不会因为客满而久候。

然而，事主强调即使打了电话留位，「但唔代表唔使企喺个站度排队㗎」，更直斥：「晒就自己担遮排队，而唔系企喺瓦遮头入面，跟住话打咗电话就唔使排队㗎啦！」对此有网民表示这些情况屡见不鲜，「依家啲人哂下太阳都死」。

来源：Threads

文：LW