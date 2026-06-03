拜山胶花频频不翼而飞？殡仪业人士引坟场通告 揭失踪真相 原来是一场美丽误会

每逢扫墓祭祖，不少市民基于耐用及经济考量，倾向选购价格相宜且可长期摆放的塑胶人造花来供奉先人。然而，许多家属在下次前往坟场或骨灰龛场拜祭时，经常发现先前放置的胶花消失无踪。不过，近日就有行内人分享一张坟场通告，当中就解释了胶花源于一场美丽误会。

殡仪从业员分享通告 拆解胶花消失原因

每逢扫墓祭祖，不少市民基于耐用及经济考量，倾向选购价格相宜且可长期摆放的塑胶人造花来供奉先人。

许多家属在下次前往坟场或骨灰龛场拜祭时，经常发现先前放置的胶花消失无踪。（剧照非当事人)

近日，殡仪业社交媒体专页「肥仔殡仪手记」上载了一张来自香港华人基督教联会华人基督教坟场（香港）的官方通告，为大众解开了这个长久以来的谜团。该通告解释，由于骨灰库大楼位处「当风地带」，强烈的阵风容易将插花装置上的胶花吹走。

近日，殡仪业社交媒体专页「肥仔殡仪手记」上载了一张来自香港华人基督教联会华人基督教坟场（香港）的官方通告，为大众解开了这个长久以来的谜团。该通告解释，由于骨灰库大楼位处「当风地带」，强烈的阵风容易将插花装置上的胶花吹走，导致家属误以为物品失窃，实质上仅是一场由天气引起的误会。为妥善处理被风吹落的胶花，该坟场特别设立了「胶花暂存箱」，方便扫墓人士寻回遗失的祭品。

网民吁不必在意：一切皆天意，随风而去吧

这张通告在网上曝光后，网民亦纷纷留下见解。发文的殡仪从业员「肥仔殡仪手记」就著通告亦表示，寻回失物其实相当依赖大众的公德心「胶花无识认，一切只讲个信字！」

有曾于灵灰安置所工作的网民表示，过往不时接获家属投诉人造花被偷，认为这项通告能有效向家属厘清真相，释除疑虑。此外，

部分网民则对此抱持豁达态度，认为「一切皆天意，随风而去吧」，呼吁大众对于祭品被吹走一事不必过于执著，又有人反问「几蚊鸡冇人贪啩？」，认为这类低价值的物品根本不具备被蓄意盗窃的诱因。最后，更有网民以一句「Recycling is good, stealing is not.」作结，提醒大家若能善用暂存箱回收寻回胶花固然符合环保原则，但也呼吁扫墓人士切勿借机将他人的祭品据为己有。

资料来源：肥仔殡仪手记

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