Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拜山胶花频频不翼而飞？殡仪业人士引坟场通告 揭失踪真相 原来是一场美丽误会

生活百科
更新时间：17:06 2026-06-03 HKT
发布时间：17:06 2026-06-03 HKT

每逢扫墓祭祖，不少市民基于耐用及经济考量，倾向选购价格相宜且可长期摆放的塑胶人造花来供奉先人。然而，许多家属在下次前往坟场或骨灰龛场拜祭时，经常发现先前放置的胶花消失无踪。不过，近日就有行内人分享一张坟场通告，当中就解释了胶花源于一场美丽误会。

殡仪从业员分享通告 拆解胶花消失原因

每逢扫墓祭祖，不少市民基于耐用及经济考量，倾向选购价格相宜且可长期摆放的塑胶人造花来供奉先人。
每逢扫墓祭祖，不少市民基于耐用及经济考量，倾向选购价格相宜且可长期摆放的塑胶人造花来供奉先人。
许多家属在下次前往坟场或骨灰龛场拜祭时，经常发现先前放置的胶花消失无踪。（剧照非当事人)
许多家属在下次前往坟场或骨灰龛场拜祭时，经常发现先前放置的胶花消失无踪。（剧照非当事人)
近日，殡仪业社交媒体专页「肥仔殡仪手记」上载了一张来自香港华人基督教联会华人基督教坟场（香港）的官方通告，为大众解开了这个长久以来的谜团。该通告解释，由于骨灰库大楼位处「当风地带」，强烈的阵风容易将插花装置上的胶花吹走。
近日，殡仪业社交媒体专页「肥仔殡仪手记」上载了一张来自香港华人基督教联会华人基督教坟场（香港）的官方通告，为大众解开了这个长久以来的谜团。该通告解释，由于骨灰库大楼位处「当风地带」，强烈的阵风容易将插花装置上的胶花吹走。

近日，殡仪业社交媒体专页「肥仔殡仪手记」上载了一张来自香港华人基督教联会华人基督教坟场（香港）的官方通告，为大众解开了这个长久以来的谜团。该通告解释，由于骨灰库大楼位处「当风地带」，强烈的阵风容易将插花装置上的胶花吹走，导致家属误以为物品失窃，实质上仅是一场由天气引起的误会。为妥善处理被风吹落的胶花，该坟场特别设立了「胶花暂存箱」，方便扫墓人士寻回遗失的祭品。

网民吁不必在意：一切皆天意，随风而去吧

这张通告在网上曝光后，网民亦纷纷留下见解。发文的殡仪从业员「肥仔殡仪手记」就著通告亦表示，寻回失物其实相当依赖大众的公德心「胶花无识认，一切只讲个信字！」

有曾于灵灰安置所工作的网民表示，过往不时接获家属投诉人造花被偷，认为这项通告能有效向家属厘清真相，释除疑虑。此外，

部分网民则对此抱持豁达态度，认为「一切皆天意，随风而去吧」，呼吁大众对于祭品被吹走一事不必过于执著，又有人反问「几蚊鸡冇人贪啩？」，认为这类低价值的物品根本不具备被蓄意盗窃的诱因。最后，更有网民以一句「Recycling is good, stealing is not.」作结，提醒大家若能善用暂存箱回收寻回胶花固然符合环保原则，但也呼吁扫墓人士切勿借机将他人的祭品据为己有。

资料来源：肥仔殡仪手记

延伸阅读：清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮

 

最Hit
00:50
钟景辉于睡梦中离世享年89岁  姪儿沉痛宣布消息  著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴
影视圈
5小时前
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
05:57
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
11小时前
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
影视圈
4小时前
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
时事热话
7小时前
置业是不少人的毕生梦想。中新社
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
5小时前
Save Lily｜邻居指Danny母怀孕时「好大个肚」会打招呼为人「几好」
Save Lily｜邻居指Danny母怀孕时「好大个肚」会打招呼为人「几好」
突发
4小时前
半年结临近 汇丰「参战」上调定存息 星展4及6个月期达3厘
半年结临近 汇丰「参战」上调定存息 星展4及6个月期达3厘
投资理财
7小时前
公务员长粮︱领取人数逐年递增 上年度开支逾500亿、五年间升近两成 明年逼近17万人咬长粮
公务员长粮︱领取人数逐年递增 上年度开支逾500亿、五年间升近两成 明年逼近17万人咬长粮
政情
6小时前
钟景辉离世丨King Sir终生未婚 曾与苏杏璇传绯闻 年轻时是阳光爆肌男竟「无女埋身」
钟景辉离世丨King Sir终生未婚 曾与苏杏璇传绯闻 年轻时是阳光爆肌男竟「无女埋身」
影视圈
3小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
2026-06-02 11:07 HKT