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港铁大派1.8万张免费单程票！6月限时3日开抢 即睇领取方法+优惠日期

生活百科
更新时间：13:46 2026-06-03 HKT
发布时间：13:46 2026-06-03 HKT

港铁免费车票｜港铁是香港人每日出勤的重要交通工具。为了答谢市民支持，港铁与宏利联手，推出限时免费乘车优惠！在特定活动日的中午时分，市民只需登入手机应用程式即可抢飞，享受便捷的免费出行福利。

免费搭港铁！大派18,000张本地单程车票

港铁大派高达18,000张免费本地单程车票。
港铁大派高达18,000张免费本地单程车票。

在香港繁忙的都市生活中，交通开支是日常开销的重要部分。为了减轻大众的出行负担，港铁「『八连』难得赏你搭港铁活动」，向市民大方送出合共高达18,000张免费港铁本地单程车票。这份诚意满满的礼遇将分阶段发放，在为市民省下出行开支的同时，亦带来实用的贴心惊喜。

免费MTR车票派发日期时间+抢票教学

免费车票在6月期间分3日发放，只要准时打开「MTR Mobile」Ａpp，即有机会得到：

  • 活动日期：2026年6月8日、18日及28日（三日限定）

  • 活动时间：上述活动当日中午 12:00（香港时间）

  • 派发详情：每日发放 6,000 张免费本地单程票，共 18,000 张。每位「MTR Mobile」会员限领一张。未抢到者亦有机会获得 30 MTR积分（名额有限，先到先得，须即日兑换）。

  • 领取方法：市民可于活动时间登入 MTR Mobile 手机应用程式领取，或直接透过活动登记专页（按此）登入参与。

  • 车票发放：成功换领之车票将于抢飞当天起计 7 个工作天后存入「我的收藏」，会员须于 2027年1月2日或之前 领取至「我的车票」，自领取日起 30 日内 有效。

  • 使用限制：仅限乘搭港铁本地车程一次。服务不适用于机场快线、高铁、轻铁、东铁线头等、罗湖及落马洲车程、港铁巴士与接驳巴士。入闸前须开启 App 内「我的车票」深蓝色「单程票」二维码扫瞄进出闸。

 

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