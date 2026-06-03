简约公屋第四期｜开放申请！长者可获优先编配 租金$900起 即睇申请资格/教学/流程/日期
发布时间：11:30 2026-06-03 HKT
简约公屋第四期申请教学｜渴望改善居住环境，又想要租金便宜、住得舒服安全？机会来了！政府的「简约公屋」第四期由今日起（6月2日）接受合资格人士申请。这次一共有超过11,000个全新单位，分布于启德、屯门及马鞍山。「简约公屋」租金相宜，更有专人管理和提供支援服务。为让各位读者更了解简约公屋的申请流程，《星岛头条》为各位读者以下罗列简约公屋申请重要日子、资格及方法，申请流程、长者优先编配情况一文睇清！
简约公屋第四期｜合资格人士需于6月23日前交表！申请资格／教学流程／重要日期大合集
交表时间非常关键，大家记得要在这三个星期的「优先期」内递交表格！另外，政府还贴心地为大家准备了一笔搬迁津贴，帮轻大家换新家时的开支，即睇以下重要日子及福利详情：
|优先交表日期
|2026年6月2日至6月23日
（在这段期间交表，会最优先处理！）
|预计入伙时间
|预计最快在今年第三季（即大约7月至9月起）就可以陆续搬进新家。
|搬迁好帮手
|成功入住的居民可以拿到 港币 $1,950 至 $13,000 的一次性「住户特别津贴」，帮补搬家和买家具的开支。
|早前已交表者
|如果你在之前几期已经交了申请表，这次不需要重复递交，房屋局会继续为你办理。
谁可以申请简约公屋？申请资格及长者优先编配
为了让最有需要的市民先住进新屋，政府特别设立了优先配屋机制。如果家中有老人家或小朋友，大家可以更放心。
|申请条件
|优先加分情况
|基本资格
|已经轮候传统公屋 达 3 年或以上 的申请者，以家庭申请者优先。符合资格的申请人，这几天会陆续收到房屋局寄出的信件和申请表。
|加分优先入住条件
|如果你目前居住在环境较差的地方（例如㓥房、天台屋）、身体有特殊健康状况，或者家中有长者、未成年子女、初生婴儿等，政府都会给予较高的编配优先权，让你更快上楼。
例子一：最快上楼！有痛症、住㓥房的陈婆婆
70岁的陈婆婆和先生已经轮候传统公屋4年，目前租住深水埗一个唐楼高层的㓥房，每次出入都要辛苦地爬五层楼梯。陈婆婆因为膝关节退化，每次下楼买餸都膝头痛。
在优先编配制度下，陈婆婆既是「长者家庭」，又居住在环境恶劣的「不适切居所（㓥房）」，加上有医生证明的「特殊健康状况（关节炎）」，而且轮候公屋超过3年。她符合了所有的加分条件，所以属于最优先、最快能获分派新屋的一类。
例子二：身壮力健、住普通套房的阿明夫妇
阿明和太太是两位年轻、身体健康的上班族，家里没有小朋友，也没有老人家同行，他们同样轮候了传统公屋3年。目前他们租住在大埔区一个有电梯、环境还算整洁的普通套房。
虽然阿明夫妇符合基本申请资格，但因为他们目前的居住环境不算太差，家里也没有老幼需要照顾，身体亦很健康，所以他们的编配次序就会排在像陈婆婆那样有迫切需要的家庭后面。
简约公屋2大好处｜租金金额、单位设备齐全
「简约公屋」的租金大约是同区新公屋的九折，能大大减轻住户的每月开支。而且每个单位都干净企理，设备齐全。
1. 租金大约多少？
每月租金只要 港币 $900 至 $2,990（视乎单位大小和地区而定）。
2. 单位里有甚么设备？
每个单位都贴心设有独立洗手间、冲凉房、开放式煮食空间、热水炉和抽气扇，不用再跟别人共用厕所，安全又卫生。
这次有哪4个屋苑新项目可供选择？
这次四个项目分布在市区和新界，有些邻近地铁站，有些楼下就有巴士总站，交通都很方便：
|地区及项目名称
|提供单位数
|适合人数
|交通及好处
|预估月租
|（一）启德世运道（第二期）
|约 4,580 个
|1人至5人家庭
|邻近启德港铁站，楼下有巴士和小巴去港九新界，非常方便。
|约 $1,310 - $2,990
|（二）屯门欣宝路
|约 2,850 个
|1人至5人家庭
|邻近巴士总站，有接驳巴士直接到屯门站和兆康站。
|约 $900 - $2,010
|（三）屯门青发街
|约 3,040 个
|1人至4人家庭
|邨内自己设有巴士总站，方便去屯门市中心或转车往市区。
|约 $900 - $1,610
|（四）马鞍山恒光街
|约 860 个
|1人至5人家庭
|邻近马鞍山港铁站，附近有很多巴士和小巴线，买餸交通都方便。
|约 $1,180 - $2,650
怎样递交申请表？
如果收到了政府寄来的申请表，填妥后可以选择以下最方便的方法交表：
|交表方法
|具体做法与地址
|办公时间
|方法一：
邮寄
|贴上邮票，寄到：「香港湾仔告士打道邮政局邮政信箱28222号 房屋局『简约公屋』专责小组办事处」
|以邮戳日期为准
|
方法二：
|放入「九龙横头磡南道3号 香港房屋委员会客务中心第二层平台」简约公屋资讯站的投递箱
|星期一至五
早上9:00 至 下午6:00
（星期六、日及公众假期休息）
|方法三：
亲身投递
（湾仔）
|放入「香港湾仔告士打道5号 税务大楼8楼801室 简约公屋专责小组办事处」的投递箱
|星期一至五
早上9:00 至 下午6:00
（星期六、日及公众假期休息）
|方法四：
亲身投递
（石硖尾）
|放入「九龙石硖尾邨美葵楼G06号铺 『简约公屋』资讯中心」的投递箱
|星期一至五 早上9:00 至 下午6:00（星期六、日及公众假期休息）
|方法五：
网上交
（电子）
|如果你和家人都有登记「智方便+」，可以直接用手机扫描申请表上的二维码（QR Code）在网上填写并交表。
|全天候24小时都可以