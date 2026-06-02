公屋户大呻地板长期潮湿 狂用抽湿机+开冷气都无用 网民猜测1原因导致：同保安沟通下先

香港春夏季天气潮湿，室内地板或墙壁容易因而渗水。不过，近日有公屋户在社交平台上发文大呻，指家中地板长期潮湿，即使使用抽湿机或开冷气也无助解决问题，无奈之下只能发文求助网友，「有冇师傅可以解救吓我呢个问题？」。帖子引起网民热议，有网民猜测是1原因导致，建议他「同保安沟通下先」，即看下文了解详情。

公屋户大呻地板长期潮湿 狂用抽湿机+开冷气都无用

近日，有公屋户在Facebook群组「香港公营房屋讨论区」上发文，大呻家中地板长期潮湿，即使使用抽湿机或开冷气也无法解决问题，「用完抽湿机一阵又再湿过，以为开冷气可以解决问题啦，结果关咗冷气又系一样湿，真系好辛苦有无人知点解？」事主描述，该「潮湿」并非天气潮湿所致，反而「系水嚟㗎」。

事主补充，自己入住该公屋单位已经超过10年，当时并没有进行任何大装修；且原本「渗水」情况原本只出现在靠近厕所的房间，但近日情况已经蔓延至客厅以及另外一间房间，让他崩溃高呼：「Help！！可以点做？揾房屋署？点解会咁嘅？」，无奈之下只能发文求助网友，「有冇师傅可以解救吓我呢个问题？」

网民猜测1原因导致：同保安沟通下先

帖文引起网民热议，不少网民猜测是由于楼下住户冷气向上吹所致，「我朋友刚拎公屋未够三个月，上星期开始发现新铺嘅木地板有水珠，有啲地方一滩滩水，原来佢下面𠮶层系老人院，24小时开冷气，而家头都大埋」、「有可能楼下冷气向上吹」、「怀疑系楼下对天花吹冷气。」也有网民建议解决方法，「楼下未必知道冷气风口向上会影响你，同保安讲咗先，话你屋企有老人家，好易跣亲，叫佢同楼下讲，将风口较返低，唔好吹天花板，我觉得大多数都解决到。」、「可以同保安员讲代为沟通。」

其实冷凝水问题十分常见，当上下层住户与使用冷气机一户的室内气温差别较大，加上潮湿的天气环境，相对湿度较高的外围因素，在多项条件相继出现下，就会导致室温及湿度较高的住户容易出现倒汗水情况。

图片及资料来源：Facebook@香港公营房屋讨论区

文：Y