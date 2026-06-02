商场食肆堂食位长者「打趸」引热议 网民批「阻人做生意特别凉爽」遭反击：舖头都未出声

继早前有茶饮店对未有光顾而长期占用座位的客人采取特别措施，引起网民热烈讨论后，最近再有网民在社交平台上载照片，称九龙湾一个商场内长期有人在未有光顾的情况下，在商场食肆的堂食座位休息，形容「阻人做生意特别凉爽」，惟有网民认为「人哋舖头都未出声」，



长者商场食肆堂食位「打趸」问题引热议 网民讽：「阻人做生意特别凉爽」

早前，有网民于社交平台发文，称有不少长者因夏季天气炎热，长期在商场食肆堂食位置「打趸」，或会阻碍商户营业，「夏天，喺商场阻住人哋做生意特别凉爽」。据帖文附上的相片所见，涉事位置为九龙湾淘大商场的华御结，有不少街坊及年长者坐在堂食区域内，惟桌上未见有摆放华御结的产品。

对于楼主的质疑，有网民坦言「有时买饭团想坐低食都冇位，好心坐还坐，唔好坐埋啲食饭位置」；也有网民不认同楼主意见，直言原因出于本地商场的公共空间少，而且部分商场地契列而提供公共空间，「地契列明商场要提供公共空间」、「商场唔俾櫈人坐先抵得被批评」、「人哋舖头都未出声，你出咩声姐（啫）」、「香港商场已经少地方坐，有位比人坐有咩唔岩？」此外，有网民提到店方特别在该分店设有堂食位置，正是知道区内长者需要休息的空间，「因为华御结日本🇯🇵老细佢特登喺淘大整依一个地方就系俾老人家坐」。

《星岛头条》记者就事件向华御结查询有关事宜，惟至截稿未有回复，

香港部分商场地契列明 需提供特定公共空间

据地政总署相关文件指出，香港的部分商场地契中，有列明需要提供特定的公共空间（或公众设施）供大众使用，惟某些设施除外，例如土地契约指定的公众收费停车场或户外食肆座位；以及就时代广场的个案，根据公用契约，有关人士使用有关范围作临时展览及陈列用途，所需缴付的费用。

而屋宇署方面亦有就「私人物业范围内拨出供公众使用的地方」提供官方名册，列出全港18区需按地契条款，向公众提供休憩空间或公众设施的私人物业（包括商场、写字楼及住宅平台）。

文：TF

资料及图片来源：Threads、华御结、地政总署、屋宇署