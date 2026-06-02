百佳超市6月6日限时劲减！全单88折不设上限 米/油/饮品/纸巾/水果必抢

百佳超市88折｜百佳超级市场作为香港最受欢迎的连锁超市之一，一直以商品种类繁多及卓越品质著称，深受广大消费者喜爱。今次百佳惊喜推出超狂限时快闪活动，于6月6日当天门市及网店均享惊喜折扣，其中部份粮油杂货、零食等更低至买一送一，绝对是入货好时机！

百佳超市88折！不设上限 门市满额即减

在炎炎夏日中，多款消暑食品与零食迎来超值折扣。例如富含维他命C、清甜多汁的Zespri新西兰珍宝金奇异果，果实高度达8厘米以上，折后平均每颗仅需$6.9（五个装折后$34.4）；而经典香脆的品客筒装薯片享有买一送一，折后平均每筒仅$8.8。此外，急冻南美白对虾肉折后平均每包只要$14.7，肉质鲜嫩弹牙。购买全线雪糕雪条如Dreyer's皇牌雪糕等满$80，除了折后平均每盒低至$29.4，还送价值$20的淘大冬菇鸡肉烧卖10只装。解渴必备的维他柠檬茶或菊花茶，折后平均每排亦只需$17.6。

除了零食，日常家居用品也迎来限时大减价。饭香扑鼻的金凤牌纯正泰国顶级香米（8公斤装）米粒晶莹，折后每袋仅$112.7（原价$128）；炒菜醇香的刀唛花生油，4支装折后每排仅$93.2。注重健康的人士则可选购含有大豆植物固醇、护心健康的维他奶钙思宝高钙豆奶，折后每排只要$20.3。日常消耗极大的唯洁雅极致绵柔4层卫生纸，折后平均每条仅$25.6，买3条更免费赠送价值$63.9的抗菌洗衣珠20粒装及迷你纸手巾1排，物超所值。

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