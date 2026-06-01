Comic Con｜印尼少女Coser爆红 ！头巾重现角色梦幻发型 亲揭穆斯林Cosplay最大挑战：希望每个人也有自由表达的友善空间

在刚落幕的一连三日香港动漫盛会「Comic Con 2026」中，一名在港工作的印尼籍角色扮演者（Coser）「Lia Lithuk」，选择以头巾代替假发，还原了人气动漫《药师少女的独语》主角猫猫，这种将个人宗教信仰与动漫爱好相结合的呈现方式，在现场及社交媒体平台Threads上引起关注，不少网友均大赞她造型专业，把动漫角色装扮得活灵活现。

传统头巾（Hijab）代替假发 印尼少女Coser惊艳香港Comic Con

本次「Comic Con 2026」于过去的星期五、六、日在香港会议展览中心举行，台上汇聚多位殿堂级漫画家及人气影星，台下亦吸引无数二次元角色扮演者（Coser）盛装现身。活动期间，有网民在社交平台Threads上发帖，分享自己偶遇了一位极具创意与诚意的穆斯林角色扮演者「Lia Lithuk」。

Lia在活动中展示的「头巾Cosplay」（Hicos）装扮，在东南亚穆斯林动漫圈中已流行多年。由于宗教信仰的要求，她们需要用头巾遮盖头部，但这并未阻碍其参与角色扮演。相反，她们透过折叠与固定头巾的技术，使其与动漫人物造型契合，展现对二次元文化的热爱，而这项独特装扮也因本次展会再次受到香港本地网民的注意。

保留信仰同时扮装 头巾颜色最大挑战

目前在香港工作的Lia更向《星岛头条》透露，自己的Cosplay旅程始于对日本动漫文化的热爱。在2023年，她以观众身份参观了香港动漫电玩节，现场无数优秀的Coser令她大开眼界，为此，她开始在网上寻找灵感，钻研如何通过造型设计，让头巾与不同动漫角色完美契合，至今已投入「头巾Cosplay」将近两年的时间。

然而，作为一名穆斯林，要在保留信仰的同时进行扮装，无疑是一大挑战。在实际进行角色扮演时，Lia 有著一套严谨的准备流程。她分享了作为「头巾 Cosplayer」（Hicos）的特别考量：「作为一名头巾角色扮演者，我在挑选角色时会更加谨慎，以避免引发任何争议。找到合适的角色后，我通常不会立刻购买服装。相反，我会先寻找颜色相配的头巾，因为在这里（香港）要找到颜色吻合的头巾相当困难，所以要特地从印忌的网店入手。」

盼拥有能表达自我的包容空间

谈到自己至今最满意的装扮，Lia指《崩坏：星穹铁道》中的「飞霄」绝对是她目前为止最喜欢的造型。她坦言这个造型相当难设计，但自己对最终效果非常满意。对于这次备受赞赏的「猫猫」造型，Lia亦谦虚表示从没想过会因此在Threads 上走红。她解释，这个创意的初衷是希望将个人的生命印记带入作品中。她认为头巾是自己生活的重要部分，「所以我想，为什么不把它也当作角色设计的核心元素呢？这不仅能增添独特的风格，更能诉说一个在主流艺术中常常被忽略的故事」。对她而言，这是一种将传统与创意完美结合的趣味尝试，向大众证明了文化与兴趣是可以并行不悖的。

身为在香港生活的少数族裔Cosplayer，Lia坦言起步初时也曾稍微担心过人们会怎么看她，但踏入这个圈子后，大家温暖而包容的态度消除了她的疑虑。「虽然本地Cosplay社群正不断成长并变得更加多元，但仍然有空间容纳更多的代表性与包容性」，她提到有时候文化差异和刻板印象依然会带来一些无形的挑战。因此，她由衷希望这个社群能继续拥抱多元、肯定独特身份，并为每个人创造一个能自由表达自我的包容空间。

网民盛赞文化融合：万分佩服

这一事件不仅展现了动漫文化的无国界魅力，更成为了多元文化包容与共融的极佳范例。不少本地网民对此展开了热烈讨论，盛赞这是文化之间的融合，「将Cosplay同佢哋自己本身嘅穿著文化融合埋一齐，有创意得嚟又好靓，果然二次元系不分国界」；同时，在炎热的初夏展会中，不少Coser也深有同感地表示「呢个天气戴假发真系好热」，笑称这种做法「又美丽又凉快」并表达学习意愿，对其展现的创意与毅力表示「万分佩服」。

资料来源：lialithuk9671@Instagram