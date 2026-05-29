装修师傅助70岁独居婆婆翻新40年旧单位 经历老伴离世子女移民 完工后1句话惹鼻酸……

随著人口老化，加上年轻一辈选择移民或跨境生活，本地不少长者晚年需要独自生活。近日，有装修师傅在社交平台发文，指日前为一名70多岁婆婆翻新40年旧单位，称婆婆经历老伴离世及子女移民，现时一人在单位独居。为了避免婆婆在家中跌倒，装修师傅特意针对长者需求全面翻新厕所，完工后婆婆的1句话更令他感概万千，直言「做装修唔一定系整到靓靓影相打卡。」即看下文了解详情。

装修师傅助70岁独居婆婆翻新40年旧单位 完工后1句话惹鼻酸……

近日，有装修师傅在Threads发文，指日前接获一单为40年旧屋翻新的工程，户主是一名70多岁的独居婆婆。师傅透露，在施工期间，婆婆总是独自坐在单位角落，静静地看著师傅们工作，「收工走嘅时候，阿婆讲咗句说话，我行到楼梯间，企咗好耐，心里面唔好受。」

原来，婆婆已居住在该单位约40年，可惜老伴于两年前离世，子女亦全部移民定居外国，因此现时只剩她一人在单位居住。因此当装修工程结束、师傅们撤离后，家中又会再次回复冷清，剩下婆婆一人，「阿婆话：『师傅，你哋做完呢度，我又净返自己一个住㗎啦。』」

针对长者需求改善起居生活：做装修唔一定为影相打卡

婆婆表示，「日子不多了，都想住得舒服自在点。」师傅于是向婆婆询问对家居装修有何要求，婆婆直言最担心厕所的安全，「有时夜晚起身摸黑入去，好怕跣倒。」团队于是针对需度作出改动，包括换上防滑地砖、借力扶手、感应夜灯以及加添平缓过渡门槛，务求一切实用安全。

在完工当天，婆婆亲自走进厕所检查，「行来行去，踏下地砖，又扶下扶手」，并表示「而家夜晚起身，终于唔使担心啦。」看见婆婆满意的表情，师傅也感触良多，表示：「做装修唔一定系整到靓靓影相打卡，更多时候系帮人改善日常起居，呢单价钱唔多，但每次谂起都觉得自己做咗件有意义嘅事。」

网民感动：世界多一份美好

帖文引起网民热议，不少网民大赞师傅暖心，「师傅用心帮阿婆，好心有好报」、「你有呢个想法已经好好，好人一生平安」，也有网民建议「下次可以叫婆婆落老人中心识下朋友，有咩事又可以揾社工帮手（如果佢附近有的话）」、「为人子女，真要想一想，扔低一个老人家独居是否无其他选择，不能共住也要尽量安排好些。」

图片及资料来源：Threads@lubilubi000

文：Y