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搭高铁遭香港旅行团噪音折磨 乱坐位置不扔垃圾 乘客怒斥：香港人在内地是真的吵

生活百科
更新时间：12:15 2026-05-31 HKT
发布时间：12:15 2026-05-31 HKT

近年，高铁成为不少港人北上旅游及通勤的主要交通工具，然而若遇上不遵守乘车礼仪的乘客，甚至有噪音问题，确实令人难以忍受。近日，有自称香港乘客在小红书发文，称早前乘搭高铁时，车厢内同时有十数位跟团旅游的港人，批评他们不按照车票指定的座席，除了坐到事主的位置上，更遗留下垃圾，随后又在车厢内大声喧哗，让楼主直言即使戴上耳机仍被吵得「忍不了」，最后不得不当场喝止，大叹「在内地的香港人是真的吵」，帖文随即引发网民热烈讨论。

港乘客搭高铁遭香港旅行团噪音折磨：「吵了一个半小时」  

该名乘客在小红书发文，分享早前乘搭高铁时长达1.5小时车程的痛苦经历。事主表示，当时车厢内有十数个年约40至50岁的香港人，「十几个四五十的香港人哔哩吧啦」，起初擅自坐在事主的位置上，直至事主前来时方让座，但却把垃圾遗留在座位放置饮品的支架上，包括「牙线，吃完的鸭货盒子」，最终只能由事主无奈代为清理。

在旅程中，事主形容这群港人由一上车就开始吵闹，不仅跨越不同车厢走来走去，更不断大声讨论回港路线，「导游来问是不是自己解散，然后又说要回皇岗又说去福田口岸」。最令事主崩溃的是，高铁预计在晚上8时35分到站，但这群人早在晚上8时16分就开始整理行李，「拿行李，走来走去的，好像下一秒车门就要关了一样」。随后更有7至8个人在车厢内大声喧哗，让事主直言：「我带著蓝牙耳机都听得到，真的忍不了」，甚至直接向他们大喊「可不可以细声d？」一行人才终于降低声量，「但后面还是有聊天，但没有那么大声了」，苦叹自己忍受一个半小时的噪音折磨。

事主帮扔垃圾后悔「太仁慈」 网民：干得漂亮

事主在帖文中补充，起初看到对方在自己的位置遗留垃圾时，心想「算了，是自己人，帮他丢一下吧」，安慰自己对方可能是因为让座太急才一时忘记。然而，经历整趟旅程后，事主越想越后悔：「早知道把他喊回来自己丢了！」

帖文引来大批网民共鸣与热议，不少网民力撑事主的做法，「是这样的，很多中老年人特别吵。干得漂亮」、「我昨晚回深圳那趟高铁都系咁。我进入的系静音车厢，突然来了班中年香港人，带著细佬哥，原本安静的车厢瞬间吵吵闹闹。我真服了」；有内地网民及其他旅客看后感叹，这或反映部分「香港人的真面目」，甚至有人无奈表示：「我相信，所以无兴趣去受罪」。

来源：小红书

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