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申请公屋子女确诊ADHD获房署「计多1人」 港妈声称老公同患病「可否计多个？」 过来人分享需符合1条件

生活百科
更新时间：16:11 2026-05-28 HKT
发布时间：16:11 2026-05-28 HKT

香港地少人多，对住屋需求殷切，特别是租金相宜的公屋，其平均轮候时间约4.7年。有港妈于网上发文求助，表示其子女确认患上专注力不足及过度活跃症（ADHD），已获房屋事务主任批准「加计一人」，增加人均居住面积或有机会获编配较大单位，并表示丈夫患相同病症，「如果佢去睇医生，成人可唔可以都计多个？」有过来人分享自身经验，表示申请时需符合1条件，即睇详情。

申请公屋子女确诊ADHD获房署「计多1人」 港妈称老公同患病：成人可否计多个？

公屋租金相宜，不少市民申请单位，希望能拥有一个安乐窝，甚至视获派公屋单位有如中六合彩。近日，有港妈于社交平台发文，表示小朋友患上ADHD，日前已向房署主任反映情况，「已经计多一人」，望可增加人均居住面积或获编较大单位。同时，他又指丈夫患有同样的病症，好奇「如果佢去睇医生，成人可唔可以都计多个？」担心成人患者资格不被考虑。

过来人分享经验需符合1条件

有过来人分享经验，表示此情况下仍是按人头计数，「朋友二个ADHD+2个、我三个ADHD+3个」；有网友则表示一定要提交医生证明文件，「有医生证明，就算几多岁都可以加一」、「只要您丈夫提供合资格的医疗证明」、「有确诊就可以加多1个人，大人小朋友一样计法」。过往有网民就此疑问发文，获网友回复成人患有ADHD并提供医生证明，「派屋果时会计多一个人」；同时，有网民提醒如果想获配多人大单位，需考虑到轮候时间、租金以及单位配套是否适合。

现行公屋编配政策 指定类别人士可多作1人计算

按现行公屋编配政策，一般申请者（即家庭及长者一人申请者）获配公屋的相对优先次序是严格按照公屋申请登记日期的先后次序、家庭人数及公屋选区，并配合其申请到达编配阶段时的公屋资源，按既定公屋编配标准，以电脑随机方式依次序办理公屋编配。

若申请者有特别编配要求，须经审核具备家庭及／或健康理由，并获得有关政府部门或机构（如社会福利署或医院管理局）就该等要求作出的推荐，香港房屋委员会（房委会）会因应其个别情况，在资源许可下，尽可能为申请者编配其获推荐入住的区域或公屋单位。

另外，申论者或家庭成员如因下列理由，可在编配时多作一名家庭成员计算而获编配额外居住空间的单位，包括(1)需要在居所洗肾、(2)患有过度活跃症、(3)四肢瘫痪或(4)非短暂性室内倚靠轮椅活动，但在获准登记至到达调查阶段期间，必须提供有关的医疗证明文件

文：RY

资料及图片来源：房屋署公屋讨论区 - 香港facebook群组

延伸阅读：房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法

 

 

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