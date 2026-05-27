AI改变职场引裁员潮？银行业打工仔叹公司停请新人 料AI取代近半人力 网民：已经俾人炒咗

AI（人工智能）改变职场？近日，有自称「银行经理仔」的网民以「因为AI，你哋公司改变咗啲乜」为题于网上论坛发起讨论，称任职的银行已著手发展及应用AI，目标是「3年内用AI取代最少20％-50％人力」，并已暂停招聘初级职位，引来其他网民热议，有人更坦言：「已经俾人炒咗」。详情即看下文！

AI改变职场？前线员工人人自危：「老板变咗信AI多过信人」

有自称是「某银行经理仔」的网民，日前在网上讨论区以「因为AI，你哋公司改变咗啲乜」为题，向一众网民了解AI对于职场的影响。楼主表示，其现职的银行「已经暂停左（咗）请新人 / 初级职位」，即使聘请新人都只会为合约制形式，亦「预左冇得续约」，更称有来自AI部门的员工「爆料」，指管理习层已下命令，务求在3年内以AI取代百分之20至50的人力。

贴文引来热议，有网民坦言不知道AI为公司带来甚么改变，因「已经俾人炒咗」；也有人表示公司于去年开始推动AI应用，「已经炒左25-30%人」、「阴d（啲）阴d（啲）炒人同自然流失，已经cut左（咗）20%人」。有人认为，不少公司管理层过度倚赖AI，影响前线员工士气，「老板变咗信AI多过信人」，又认为AI可取代的不只是前线打工仔，「按佢地道理啲高层都可以唔存在」、「用AI代替埋班管理层啦」。

生产力局调查：75%香港中小企正扩大AI应用

生产力促进局早于2026年1月公布2026年第1季「香港中小企指数」调查，指出有逾半中小企会于未来1年在日常工作中使用AI工具，当中「资讯及通讯业」最为广泛，达92%，而「金融及保险业」则为62%。

有75%曾使用AI工具的受访中小企表示，在2025年的AI应用范围会比2024年更广，包括增加使用的AI工具种类、拓展AI应用至更多业务范畴及增加使用AI的员工人数。

文：TF

资料及图片来源：LIHKG、生产力促进局、星岛图片库