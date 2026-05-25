长者手机Plan优惠｜3香港「健悠三地」5G月费计划：$128起包中港澳上网/送跨境车票/免费体检

对于一众长者来说，退休后能够时常北上探亲、饮茶直购，绝对是生活的一大乐趣。明白到长者对跨境通讯和保健的实际需要，电讯品牌 3 香港及 3SUPREME 最近带来了好消息，特别为长者推出名为「健悠三地」的 5G 月费计划。计划由$128起，不但价钱亲民，更贴心地送出大湾区过境巴士车票、免费身体检查和智能手表等实用礼物。

3香港长者手机Plan｜$128起「健悠三地」5G月费计划包内地上网通话＋悭埋交通医疗费

3香港推出的「健悠三地」计划，6 岁或以上长者即可申请。即使是选择最基本、每月只需 $128 的计划，已经包含了内地、香港、澳门三地上网数据，更免费提供「内地副号」

现在很多长者平日都会北上走走，但申请电话卡和乘车往往是一笔负担。3香港这次推出的「健悠三地」计划，只要是 60 岁或以上的长者便可申请。即使是选择最基本、每月只需 $128 的计划，已经包含了内地、香港、澳门三地共用的上网数据，更会免费提供一个「内地副号」，让老友记在内地使用手机应用程式时更加畅通无阻。此外，计划更会送出深圳洗牙两折优惠，以及每月最少一张的免费大湾区跨境巴士车票，实实在在地帮基层家庭悭下交通和医疗开支。

关注银发族健康！送体检、智能手环及防骗服务

$238 或以上的月费计划更会每年赠送免费的精选或详细身体健康检查。值

长者的健康与安全同样重要。计划特别准备了华为智能手环（Huawei Band 11）或智能手表（Huawei GT6）作为免费礼物，让长者可以随时量度心跳和步数，掌握自己的身体状况。

除了通讯方便，长者的健康与安全同样重要。计划特别准备了华为智能手环（Huawei Band 11）或智能手表（Huawei GT6）作为免费礼物，让长者可以随时量度心跳和步数，掌握自己的身体状况。

如果您希望有更全面的医疗保障，可以考虑 $238 或以上的月费计划。这些计划除了包含更多上网数据，更会每年赠送免费的精选或详细身体健康检查。值得一提的是，这些升级计划还包含了「防骗王」服务，帮助长者阻截诈骗电话，好好保护大家的血汗钱。

与老伴共享：双卡计划礼物双倍上

如果老友记想和老伴或者家人一起转用新台，计划中的 $408 或 $528 级别就最适合不过。这两个级别会提供两张电话卡（一张主卡、一张副卡），让两人共享 50GB 数据。最吸引的是，包括免费体检、跨境巴士车票及智能手表在内的丰富礼物，通通都会双倍送上，总价值最高可达 $28,000，让两老都能享受到这份关怀。

「健悠三地」5G月费计划通用优惠及条款

「健悠三地」5G月费计划通用优惠：

本地通话分钟： 3,000 分钟

漫游通话分钟 (内地及澳门)： 50 分钟

内地副号： 免费

行政费： 豁免

合约期： 24 个月

额外礼遇： 两折无痛洗牙 (深圳) (原价 500 人民币)

$128 月费计划

三地数据： 20GB

SIM 卡： 1 张主卡

免费跨境巴士票： 24 张 (价值高达 $7,200)

免费礼品： Huawei Band 11 一只 (价值 $288)

$238 月费计划

三地数据： 50GB

免费增值服务： 包括任用串流影片及社交数据组合及防骗王

SIM 卡： 1 张主卡

免费体检： 精选体检服务 2 次 (价值 $2,120)（免费体检由第三方以电子优惠券形式提供）

免费跨境巴士票： 24 张 (价值高达 $7,200) （只适用于指定时段及路线）

免费礼品： Huawei Band 11 一只 (价值 $288)

$288 月费计划

三地数据： 50GB

免费增值服务： 包括任用串流影片及社交数据组合及防骗王

SIM 卡： 1 张主卡

免费体检： 至尊体检服务 2 次 (价值 $5,500) （免费体检由第三方以电子优惠券形式提供）

免费跨境巴士票： 24 张 (价值高达 $7,200) （只适用于指定时段及路线）

免费礼品： Huawei GT6 一只 (价值 $1,699)

$408 月费计划

三地数据： 50GB

免费增值服务： 包括任用串流影片及社交数据组合及防骗王

SIM 卡： 1 张主卡 + 一张副卡

免费体检： 精选体检服务 4 次 (价值 $4,240)（免费体检由第三方以电子优惠券形式提供）

免费跨境巴士票： 48 张 (价值高达 $14,400) （只适用于指定时段及路线）

免费礼品： Huawei Band 11 两只 (价值 $576)

$528 月费计划

三地数据： 50GB

免费增值服务： 包括任用串流影片及社交数据组合及防骗王

SIM 卡： 1 张主卡 + 一张副卡

免费体检： 至尊体检服务 4 次 (价值 $11,000) （免费体检由第三方以电子优惠券形式提供）

免费跨境巴士票： 48 张 (价值高达 $14,400) （只适用于指定时段及路线）

免费礼品： Huawei GT6 两只 (价值 $3,398)

备注:

免费体检由第三方以电子优惠券形式提供。

只适用于指定时段及路线。

资料来源：3香港

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