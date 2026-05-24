政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法

随着香港人口逐渐老化，愈来愈多长者因白内障问题前往公立医院求诊，令手术的轮候时间不断延长。为应付持续增加的医疗需求，政府拨款推出了首个名为「耀眼行动」的公私营协作先导计划。这项计划透过资助的方式，让符合资格的长者或病人能够选择到私家眼科医生接受手术，从而减轻公院的压力，并让病人更快获得治疗。

医管局「耀眼行动」助白内障长者！政府资助$8000做手术

为应付持续增加的医疗需求，政府拨款推出了首个名为「耀眼行动」的公私营协作先导计划。

政府于2007年拨款推行首个公私营协作先导计划，名为「耀眼行动」白内障手术计划，其主要目是为正在公立医院轮候的白内障病人提供多一个选择。计划于2008年2月推出后成功达标，并获得正面回应，当局其后再获拨款以延续有关计划，持续造福眼疾患者。

「耀眼行动」如何帮助白内障病人？

医管局的「耀眼行动」是一个政府拨款资助的公私营协作计划，目的是以公私营合作模式提供医疗服务，以增加白内障手术的次数，从而缩短医管局病人的轮候时间。

根据医管局的安排，当局会主动从白内障手术轮候名单中，挑选轮候时间最长，并属适合接受局部麻醉手术的一般轮候个案的病人，分批发信邀请他们参与，病人毋须自行申请。收到邀请后，病人只需在「电子健康系统（医健通）」进行登记，便可在指定名单中自由挑选注册私家眼科医生进行手术，以缩短轮候时间。

白内障病人于私家医生下获得甚么治疗？

白内障病人挑选私家医生后，医生将会提供一个治疗方案。如病人因为独居或行动不便需要帮忙，计划亦设有义工陪诊服务，安排义工陪同病人往返诊所，确保他们能安心完成治疗。而整个疗程包括︰

一次手术前评估

白内障手术（包含植入单焦距人工晶体）

两次手术后检查

参与「耀眼行动」的手术收费

参与计划的病人需与所选的私家医生商讨治疗费用，医管局会提供定额资助$8,000，而病人需另外自行支付的不多于$8,000的费用，换言之，即私家医生不得收取多于$16,000。在手术完成后，医管局会直接支付$8,000的资助额予私家医生。

为了照顾基层市民的需要，「合资格获豁免病人」只要选择「豁免收费私家眼科医生名单」上的医生，便完全不需要支付任何自付额，可免费接受手术。

如何合资格获邀参与「医管局耀眼行动」？

要获医院管理局邀请参加「耀眼行动」，病人必须符合以下几项条件：

已轮候一段日子： 已经在医管局的白内障手术名单上排期了一定时间。为确保公平，等候最久的病人将会获得优先邀请。

已经在医管局的白内障手术名单上排期了一定时间。为确保公平，等候最久的病人将会获得优先邀请。 适合局部麻醉： 经评估后，身体状况适合以局部麻醉的方式进行手术。

经评估后，身体状况适合以局部麻醉的方式进行手术。 属于一般个案：病情须被归类为「一般轮候个案」。若长者的病情属于紧急或前期阶段，由于需要优先跟进，医管局会直接为这类病人尽快安排公立医院手术，大家无需劳心自行预约私家医生接受治疗。

白内障手术资助登记步骤：教你预约私家医生

收到医院管理局「耀眼行动」的邀请信后，如果你有意参与计划，转往私家诊所进行白内障手术，可以跟从以下几个简单的步骤来办理手续：

登记医健通及预约评估

首先，你必须登记加入电子健康系统（医健通），其后可从指定名单中挑选合适的私家眼科医生，并自行致电该诊所，预约进行手术前的初步评估。 提供号码以确认资助

就诊时，请记得把邀请信上的「登记号码」交给您的医生。医生会透过医健通系统为您办理确认资助的手续。长者们注意，资助安排一经系统确认，便不能够再作更改。 务必留意两个重要限期

你的邀请信标贴上印有一个「资助到期日」，你必须在这个日子之前完成手术前的评估。此外，正式的白内障手术亦必须在完成评估当日起计的3个月内进行，以免失去资助资格。 手术后的付款安排

顺利完成白内障手术后，你只需向私家医生缴付不多于$8,000元的自付费用（合资格获豁免之基层病人除外）。至于另外$8,000元的政府定额资助，诊所方面会直接向医管局申领，你无需费心处理额外的报销手续。

耀眼行动2026

资料来源︰医院管理局