房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法

公屋资源珍贵，确保其妥善运用一直是社会关注的焦点。香港房屋委员会为打击滥用公屋，于今年4月展开的新一轮「富户政策」与「居住情况」申报周期，即将于5月31日届满。尚未交表的公屋租户应尽快行动，如果逾期、拒绝申报或虚报资料，随时会被终止租约，甚至面临严重的法律后果，即睇内文详情！

公屋「富户政策」申报5.31截止交表！逾期/拒报/虚报随时终止租约

今年4月展开的新一轮「富户政策」与「居住情况」申报周期，即将于5月31日届满。

房委会于今年4月1日，向新一轮被纳入「富户政策」申报周期的公屋租户，派发「富户政策」申报表及「居住情况申报表」。而根据署方发出的最新提示，交表的死线限期为5月31日，换句话说即剩余约一星期左右。

富户申报表2大交表方法

当局呼吁，收到申报表的公屋租户，如果尚未填妥表格及交回，便要立即行动。而租户可透过两种途径递交文件，详情如下︰

将填妥的申报表交回所属的屋邨办事处 直接扫描表格上的二维码，并以电子方式交表

逾期交表后果严重 违例有机会被起诉

当局提醒，如果于截止日期5月31日或之前仍未收到租户的申报表，或者是拒绝申报、提供不实的陈述或刻意隐瞒任何资讯的公屋租户，均属违法，违例者有机会需要面临法律诉讼，包括︰

相关单位的租住合约将会被直接终止；

涉事的住客可能会被当局检控；

住户必须缴付按房协以正确资料计算的租金、暂准居住费及差饷，并且必须补回过往因资料有误而少付的所有款项；

曾经作出虚假申报的租户及 / 或其家庭成员将会受到规管，在未来5年内皆不可再次申请公屋

甚么是「公屋富户」？2026年最新入息资产限额

公屋的「富户政策」适用于已入住满10年的公屋租户，假若住户在香港境内持有住宅物业，又或是家庭入息及资产超越了指定上限，除有机会需要承担额外的租金外，部分情况下更可能会被要求交还及迁出现时居住的公屋单位。

回顾政策背景，房委会自去年10月的申报周期起，进一步收紧「富户政策」，以提高富户的额外租金。而新租金水平按家庭入息分为三级，包括︰

家庭入息水平 新的额外租金水平 不超逾现行公屋入息限额2倍 原有租金 现行公屋入息限额2倍以上，但不高于3倍 2.5倍净租金+差饷 现行公屋入息限额3倍以上，但不高于4倍 3.5倍净租金+差饷 现行公屋入息限额4倍以上，但不高于5倍 4.5倍净租金+差饷 现行公屋入息限额5倍或以上 迁出单位

富户政策（2026年4月）申报周期详情

截止日期︰2026年5月31日

查询︰ 联络所属屋邨办事处 致电「房委会」热线：2712 2712 致电「善用公屋资源分组」热线：3547 0881



资料来源︰房委会 - 公屋人情风貌 Housing Authority - Public Housing