房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法
更新时间：09:00 2026-05-24 HKT
发布时间：09:00 2026-05-24 HKT
发布时间：09:00 2026-05-24 HKT
公屋资源珍贵，确保其妥善运用一直是社会关注的焦点。香港房屋委员会为打击滥用公屋，于今年4月展开的新一轮「富户政策」与「居住情况」申报周期，即将于5月31日届满。尚未交表的公屋租户应尽快行动，如果逾期、拒绝申报或虚报资料，随时会被终止租约，甚至面临严重的法律后果，即睇内文详情！
公屋「富户政策」申报5.31截止交表！逾期/拒报/虚报随时终止租约
房委会于今年4月1日，向新一轮被纳入「富户政策」申报周期的公屋租户，派发「富户政策」申报表及「居住情况申报表」。而根据署方发出的最新提示，交表的死线限期为5月31日，换句话说即剩余约一星期左右。
富户申报表2大交表方法
当局呼吁，收到申报表的公屋租户，如果尚未填妥表格及交回，便要立即行动。而租户可透过两种途径递交文件，详情如下︰
- 将填妥的申报表交回所属的屋邨办事处
- 直接扫描表格上的二维码，并以电子方式交表
逾期交表后果严重 违例有机会被起诉
当局提醒，如果于截止日期5月31日或之前仍未收到租户的申报表，或者是拒绝申报、提供不实的陈述或刻意隐瞒任何资讯的公屋租户，均属违法，违例者有机会需要面临法律诉讼，包括︰
- 相关单位的租住合约将会被直接终止；
- 涉事的住客可能会被当局检控；
- 住户必须缴付按房协以正确资料计算的租金、暂准居住费及差饷，并且必须补回过往因资料有误而少付的所有款项；
- 曾经作出虚假申报的租户及 / 或其家庭成员将会受到规管，在未来5年内皆不可再次申请公屋
甚么是「公屋富户」？2026年最新入息资产限额
公屋的「富户政策」适用于已入住满10年的公屋租户，假若住户在香港境内持有住宅物业，又或是家庭入息及资产超越了指定上限，除有机会需要承担额外的租金外，部分情况下更可能会被要求交还及迁出现时居住的公屋单位。
回顾政策背景，房委会自去年10月的申报周期起，进一步收紧「富户政策」，以提高富户的额外租金。而新租金水平按家庭入息分为三级，包括︰
|家庭入息水平
|新的额外租金水平
|不超逾现行公屋入息限额2倍
|原有租金
|现行公屋入息限额2倍以上，但不高于3倍
|2.5倍净租金+差饷
|现行公屋入息限额3倍以上，但不高于4倍
|3.5倍净租金+差饷
|现行公屋入息限额4倍以上，但不高于5倍
|4.5倍净租金+差饷
|现行公屋入息限额5倍或以上
|迁出单位
富户政策（2026年4月）申报周期详情
- 截止日期︰2026年5月31日
- 查询︰
- 联络所属屋邨办事处
- 致电「房委会」热线：2712 2712
- 致电「善用公屋资源分组」热线：3547 0881
资料来源︰房委会 - 公屋人情风貌 Housing Authority - Public Housing
延伸阅读︰房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
最Hit
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
2026-05-23 10:00 HKT