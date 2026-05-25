李居明-水火相冲藏危机 八字天干看病灶｜李居明大师会客室

近期国际疫情频传，由老鼠引发的汉他病毒，到伊波拉疫情，我在《马年运程》中已指出，今年是丙午年，天干地支火土极旺，对比六年前2020庚子年则是金水极盛，当年正因五行极不平衡而爆发新冠瘟疫。所以，今年火土交煎其实是暗藏危机，包括地震。此外，进入立夏之后很多火，大家要小心火警，火激起水来反击，小心豪雨成灾。「大火大水」大家要小心水火相冲引发的心脏、血液、脑疾、眼疾，以及耳疾、子宫、前列腺等疾病，最好是水火既济，那就万事皆吉了。

哪些生肖容易招病符

根据我几十年的八字研究，发现在十二生肖当中，有四个生肖是比较健康，其余的八个生肖则相对比较容易招惹病符。

四个比较健康的生肖包括：虎（寅）、猴（申）、蛇（巳）及猪（亥）。这四个生肖之所以比较健康，原因在于「寅申巳亥」是四长生、四驿马星，活动能力强，精力充沛。特别是属猪的人，亥是水木，水木能疏土，病符就是土，所以，八字有「亥」的人身体自然比较健康。而属蛇的人生命力也特别强。

相比之下，龙（辰）、狗（戌）、牛（丑）及羊（未）这四个生肖的身体状态就比较没那么理想，容易有病痛。玄学解释是「辰戌丑未」皆属「土」，土多往往会影响到脚部，也会导致体内的经脉没那么疏通。因此，属龙、狗、牛和羊的朋友，要特别小心健康。

今年火土交煎其实是暗藏危机，包括地震。

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十天干揭高危疾病

此外，一个人的八字可以看到身体哪些器官会容易出状况，只要知道自己出生日的天干，也可以看你一生人容易有甚么病。

甲木、乙木日： 如果你的日元是甲木，通常筋骨经常痛，乙木通常是手脚犯病。老来换膝盖的通常是乙木人。

丙火、丁火日：丙丁日出生的人，要留意心脏、血液方面的疾病。容易头部有事，如脑瘤。容易有眼疾，如白内障。通常来说，八字有壬水与丙火相冲，你的眼睛就会出事。今年丙午年不算太严重，一走到2032壬子年，很多人眼睛都看不到东西，这是一种现象。

戊土、己土日：在两个天干出生的人，要注意胃功能、脾脏功能、胰脏功能，也是糖尿病的高危人。

庚金、辛金日：这两个天干出生的人，要注意呼吸系统疾病，包括肺、鼻、肠。肠和肺是双表里，所以肠有事的时候，肺也有事；肺有事又会影响肠。

壬水、癸水日： 出生在壬水或癸水日，要小心泌尿系统、肾脏功能，还有妇科病都会跟这个密码有关。特别是你八字或大运有「子午相冲」，女性容易有子宫、乳房的病变。男性有前列腺病变。

由于今年丙午火土旺，令身体五行极不平衡，容易发生各种突发疾病。因此，人人要做足全方位身体检查，切勿讳疾忌医！