政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征

政府工待遇优厚且相对稳定，是不少人的理想工作。近日，政府开办「博物馆助理」的合约职位，每周五天工作月薪最高可达$23,000，而该职位主要协助处理「非物质文化遗产资助计划」，为具备相关文化或历史背景的人才提供了一个投身公共文化服务的机会。

政府笋工推荐 $2.3万博物馆助理 5天工作 朝9晚6 符合2条件即可应征

根据招聘公告的描述，「博物馆助理 Museum Assistant」的核心职责涵盖多个范畴。受聘者需协助执行「非物质文化遗产资助计划」的各项程序，包括计划的推出、评审及审批。同时，助理需透过实地考察及检查交付成果，以监察获资助项目的进度与执行质素。

此外，受聘者还需就各项申请进行深入研究，准备相关的简介与文件，并协助处理「非物质文化遗产咨询委员会」（ICHAC）及其辖下委员会的文书工作。

政府博物馆助理 月薪可达$2.3万

而入职要求方面，申请人必须持有香港的大学颁发的学士或以上学位，并主修「历史」、「人类学」、「文化研究」、「社会学」、「教育」、「传媒通讯」或其他与文化遗产相关的学科；并需具备至少两年于博物馆、画廊、档案馆或文化机构的相关全职工作经验，若拥有支援或协调历史相关研究项目的经验则更具优势。

关于聘用条件，这是一份为期一年的「政府合约」，且具备续约的可能性，月薪介乎$22,000至$23,000。一般工作时间为上午9时至下午6时，实行「五天工作制」，但视乎实际营运情况，受聘者可能需要在周末、公众假期加班，或前往不同地点进行户外工作。

「博物馆助理 Museum Assistant」职位详情摘要

聘用形式：政府合约（为期1年，表现良好可获续约）

薪酬待遇：月薪 HK$22,000 至 HK$23,000

工作时间：五天工作制，一般为 09:00 - 18:00（视乎营运需要，可能须于周末、公众假期工作或超时工作）

工作地点：荃湾非物质文化遗产办事处（可能需要进行户外工作）

主要职责

协助推行「非物质文化遗产资助计划」，处理计划的推出、评审及审批程序。

进行实地考察及检查交付成果，以监察获资助项目的执行进度与质素。

就资助申请进行研究，并撰写相关的项目简介与文件。

协助处理「非物质文化遗产咨询委员会」（ICHAC）及其辖下委员会的文书及行政工作。

执行上司指派的其他职务。

入职要求

学历：持有香港的大学颁发的学士或以上学位，主修历史、人类学、文化研究、社会学、教育、传媒通讯或相关文化遗产学科。

工作经验：具备至少两年于博物馆、画廊、档案馆或文化机构的相关「全职工作经验」（具备支援或协调历史相关研究项目经验者获优先考虑）。

语文能力：香港中学文凭考试（HKDSE）中国语文及英国语文科考获第3级或以上成绩（或同等学历）；具备良好的中英文书写及口语能力（操流利普通话者占优）。

电脑技能：熟练操作 MS Office 应用程式及中文文书处理（中文打字）。

资料来源：非物质文化遗产办事处 ICHO