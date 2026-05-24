Fresh Grad被母亲要求交半份粮作家用 港女拒绝后惨遭情绪勒索！内情曝光后网民全转軚

华人社会向来有子女给予家用以报答父母养育之恩的传统。近日，一名即将投身职场的年轻人在网上讨论区分享，自己尚未正式上班，便遭母亲要求索取未来薪金的一半作为家用，令她感到无奈及备受压力，随著内情曝光后。

Fresh Grad港女被要求交一半粮作家用 拒绝后惨遭母亲情绪勒索

母亲翻旧帐称「揾命搏生你」 网民起初反应两极

帖主在连登讨论区探讨有关给予家用的合理金额及两代人之间的家庭责任问题。她指近日与母亲闲谈起未来的家用安排，竟遭对方强烈要求索取「份粮嘅一半」。帖主表示拒绝后，母亲便开始翻旧帐，不断强调「细个养我用咗几多钱」，当她提出最多$1500后母亲随即对帖主进行情绪勒索，指责帖主「个样望落去就系似唔肯畀钱」，更声称当年是「揾命搏生我出嚟」。

帖文发布初期，网民对家用金额的看法不一。有网民替帖主抱不平，直指「咁都好嘈，人工一半，我当你做谭仔2万一个月即系1万家用，1万出去租屋啦」。然而，亦有网民分享自身经历指「我畀紧一半左右」，并反问「屋租水电煤煮埋你饭，呢啲点计」。

内情大反转！双方非同住且早已经济独立

面对网民的各种意见与疑问，帖主随后进一步作出补充，双方其实并非同住。帖主目前跟随父亲生活，日常膳食亦由父亲负责；而母亲本身「唔煮饭」只叫外卖，且有全职工作并与两名妹妹同住。帖主自中学起已没有向父母索取零用钱，大学学费亦是申请政府资助，需要自行偿还。

在种种家庭压力与争拗下，帖主最后无奈吐露心声，感慨自己其实「都好想试下有爱、双亲嘅家庭」，更悲观地直言「唔贪心一日都好」，言辞间流露出对原生家庭缺乏温暖的深切无奈。

网民吁：无需盲目供奉

随著更多内情曝光，网民的态度出现明显转变。部分网民坦言，起初觉得帖主只给予$1500「真系有啲过分」，但在了解双方并非同住，且帖主无需依赖母亲供养后，认为「点解要畀一半人工佢做家用？」并指出「每个月畀$1500佢饮茶当心意已经好好」。

更有网民深入分析指，既然母亲「又唔系一齐住，佢又无付出」，若帖主盲目每月供奉，母亲「真系会觉得自己值得」，甚至日后会「问你攞得更多」；相反，若改为「间唔中畀吓零用钱」，对方可能会更加珍惜。

资料来源：连登讨论区