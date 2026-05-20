公屋住户惨呻邻居抽烟频飘烟味入屋 开抽气扇/闩窗都无用？网民教路留意1重点

公共屋邨因居住环境密度高，近日有公屋住户惨呻家中受到邻居的香烟味道困扰，曾尝试在家中打开抽气扇驱走烟味不果，于是在社交平台向网民求助，希望在不申请调迁的情况改善问题。对此，有网民教路在使用抽气扇时要留意1重点，有助解决烟味入屋的问题。详情即看下文！

公屋住户惨呻邻居抽烟致烟味攻入屋！开抽气扇都无用？

近日有公屋住户于社交平台发文，指因有邻居吸烟，「烟味就飘左（咗）入自己屋」，形容味道「糸（喺）厕所抽气扇涌出黎（嚟）」，无奈表示「真系想知点解决」。不少网民留言分享类似经历，「日日都系，夜晚7点几开始闻到」、「日日都有，厨房、厕所、客厅都闻到烟味」；有人则认为居民拥有在住处吸烟的权利，「人哋喺屋企食烟都唔得呀」、「搬屋就解决到」。

对于网民的回应，楼主澄清「无一只字话唔俾大家糸（喺）屋企食（吸烟）」，亦无意就烟味问题申请调迁，「住左（咗）糸（喺）间屋咁多年，咁多日子，有问题出现唔系揾最简单既（嘅）解决方法先」。

有网民好奇：「开厕所抽气扇都抽唔返出去？」楼主则回应指，曾经在屋内开抽气扇，惟仍未能解决问题。对此，有网民解释如在单位内只启动抽气扇，「屋内变成负压，更加将烟味扯入屋内」，因此建议楼主购入鲜风扇，「有烟味的时候开动鲜风扇，将室内变成正压」；也有网民建议使用空气清新机，「我都系咁，后来去买咗部空气净化机，每次闻到烟味就开机，好好多，无咁臭。」

吸烟委员会去年倡「无烟楼层」

房屋署目前的确未有条文监管公屋住户于屋内吸烟，只将公屋公共区域列为禁烟区，如住客违规则会被扣5分以及罚款3,000港元。而吸烟与健康委员会主席汤修齐，于去年曾向房署提出建议，先于公共屋邨设立无烟楼层，确保住户不受二手烟影响，及后更可逐步扩展至全屋邨。

文：TF

资料及图片来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组、星岛图片库