机械人VS人类 ！Figure AI发起人机分拣包裹比赛 网上直播10小时无间断工作 最终赢家是……

近年AI急速发展，引发各界对于「人工智能是否会取代人类职位」的热烈讨论。昨日（17日），美国机械人公司Figure AI发起「人机分拣包裹比赛」直播挑战，由人类与最新型号Figure 03人形机械人进行对决，在10小时内无间断工作，比赛过程一度胶著，最终由这一方胜出，即看下文了解详情！

Figure AI发起人机分拣包裹比赛 网上直播10小时无间断工作

此前，美国机械人公司Figure AI 于5月13日正式公布最新型号的人形机械人Figure 03，并在社交平台 X上进行直播，实测在无人监督下于仓库持续分拣包裹8小时。整个过程均由该公司自家研发的Helix-02 AI模型驱动，机械人能够全自主地检测条码、拾取包裹，并将条码面朝下精准放置于传送带上，无需人工干预及远端操作。

为了进一步验证机械人在实际工业环境中的续航力，Figure AI于昨日（17日）推出长达10小时的「人机分拣包裹比赛」YouTube直播挑战，由人类与Figure 03机械人进行对决，当中人类有2个30分钟的用餐时间，以及2个10分钟休息时间；而机器人则无间断自主工作，最终以完成正确分拣的包裹总数为胜负标准。

机械人VS人类 最终赢家是……

直播画面划分为2部分，人类与机械人分别站在输送带旁，不断拾取包裹，并将条码面朝下放置在传送带上。在正常工作状态下，人类处理的速度明显高于机械人，在挑战中一直保持领先。不过，由于人类需要用餐、休息以及处理生理需求，因此中间一度被机械人超越。

至于机械人的包裹分拣速度则略慢于人类，每件包裹处理时间大约需用时3秒，偶尔也会出现失误，例如包裹掉到地上、或是未能将条码翻转至正确的方向。不过，由于机械人无需休息，因此在人类暂离岗位前往用午膳时，一度反超人类进度。而直播期间，机械人也会「自动轮班工作」，每当电量不足时会有另一台机械人接替工作，整个交接过程由AI自主完成，无需任何人工干预。最终，人类成功分拣12,924件包裹，而机械人则完成了12,732件包裹，差距仅仅只有192件。

网民留言：迟早会接近真人速度

直播影片引起网民热议，有网民认为未来机械人在物流或运输业将取代人力，「不敢说超越，但迟早会接近真人速度」、「人站著连工作三天就猝死了，有任何比的必要性吗」、「如果不轮班，人类一定输」、「人力比电力便宜，精度也是人类赢，但一致性这点机器人很吃香。」也有网民认为人力还是较机械人优胜，「人的一个大优势是还在处理手上的那包时，眼睛已经可以瞄向下一包，机器人只有专注在眼前那包」、「机器人一个月的租金，IT专员，电费加保养费用不知道是不是比真人薪资贵」、「速度差一丢没差，重点是费用和人工比较那个更有性价比。」

图片及资料来源：YouTube@Figure、Threads

文：Y