长者平安钟免费申请！社署为合资格长者提供护士咨询/预约门诊服务 即睇申请资格+方法

本港人口老化，长者独自在家，一旦发生意外或身体不适，往往求助无门。为支援有需要的长者及残疾人士，社会福利署（社署）透过资助计划，委托长者安居协会（协会）为合资格人士提供免费的「一线通平安钟」服务，更伙拍全港18区的关爱队，主动接触和转介有需要的独居或双老家庭，让他们获得适切支援。

新一轮「平安钟」资助计划 加强支援出院病人

长者安居协会为关爱队转介的合资格长者，提供免费「一线通平安钟」服务。

长者安居协会宣布，于今年度再度成为社署「紧急召援系统（平安钟）服务资助计划」的服务营办机构，即日起继续为合资格长者及残疾人士住户，提供免费的「一线通平安钟」服务。除了24小时紧急支援外，此项免费服务更涵盖多项实用支援，包括由护士解答健康问题、协助预约门诊、注册社工提供的情绪辅导，以及关怀独居长者的电话慰问服务。

新一轮计划更特别加强了「出院病人及照顾者慰问」及「不活跃用户跟进」两项服务。当长者或残疾人士用户出院后，若协会在「医健通」授权下收到通知，职员将主动致电慰问，了解其康复进度和照顾需要，并可按情况安排「一线通管家易」上门照顾服务或由社工跟进，为用户及照顾者提供更全面的支援。此外，协会亦会每两个月至少致电慰问用户一次；若半年内未能成功联络，将通知地区关爱队上门探访，确保用户安全。

平安钟服务一览：

定期慰问：由受训义工定期致电慰问长者，关心其身体状况。

健康咨询：提供24小时紧急支援，并设有护士热线解答长者的健康问题。

预约门诊：协助长者预约普通科门诊及专科门诊。

情绪支援：为有需要的长者提供情绪辅导及转介服务。

逾4千长者/残疾人士获平安钟支援

截至今年3月底，计划已为超过3,500户、共4,066名合资格人士安装平安钟。数据显示，平均每名用户寻求协助近6.3次，其中紧急送院或需致电999的求助个案达586宗。

85岁的张婆婆便是其中一位受惠者。她患有高血压、糖尿病等多种长期病患，丈夫去年离世后，情绪与经济均受打击，只能独自生活。在关爱队转介下，她去年10月起免费使用平安钟服务，至今已两次透过服务召唤救护车，亦曾获安排门诊预约及社工转介。近日，她在电话慰问中向职员哭诉，忆及亡夫倍感悲伤，协会社工随即提供情绪辅导，助她纾缓压力。张婆婆感激地表示，协会在她最需要时，成为了最可信赖的倾诉对象。

长者如何申请免费平安钟服务？

是次资助计划主要透过全港18区的关爱队进行转介。有需要的独居长者、双老家庭或残疾人士住户，可以主动联络所属地区的关爱队，查询申请资格及转介详情。关爱队队员会评估申请人的情况，并协助合资格人士办理申请手续。

「紧急召援系统（平安钟）服务资助计划」

申请住户只须符合下列其中三项条件，即有机会可申请免费服务：

住户情况（符合其一即可） 65岁或以上的独居长者；或

同住者均为65岁或以上的长者；或

同住者均为65岁或以上及/或残疾人士；或

65岁以下的独居残疾人士。 提交申请时，未符合现有其他使用平安钟的津贴资格。 入息资格（符合其一即可） 现正领取「公共福利金计划」下的长者生活津贴（俗称「长生津」）；或

家庭入息不超过指定限额。

申请方法：联络所属地区关爱队代为转介 >>按此<<