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结婚先知另一半无储钱？30岁港人呻伴侣「户口得10万」惹热议 网民1原因反驳：已经算唔错

生活百科
更新时间：16:30 2026-05-13 HKT
发布时间：16:30 2026-05-13 HKT

理财观念的差异往往是情侣步入婚姻殿堂前的考验之一。近日，有港人在网上发文，表示在谈婚论嫁之际，才惊觉另一半的储蓄竟然只有10万元，直言对此感到难以置信。该帖文随即引发广泛关注，不少网民对此展开激烈讨论，有人认为存款数字属合理范围，又称对方拥有健康身体更重要，「好过话你知负债啦」；也有人坦言现今时势有各种生活开支，储钱不容易，建议「系紧张钱银嘅话，咁可能一早婚前辅导都要倾咗先」，即睇详情！

结婚先知另一半无储钱？30岁港人呻伴侣「户口得十万」

结婚先知另一半无储钱？30岁港人呻伴侣「银行户口得十万」惹热议 （来源：《香港爱情故事》剧照）
结婚先知另一半无储钱？30岁港人呻伴侣「银行户口得十万」惹热议 （来源：《香港爱情故事》剧照）

有网民在社交平台发帖，以「有冇人结婚先发现另一半冇储蓄习惯？」为题，称与另一半今年同样步入「而立之年」，本以为双方有一定的经济储备应对未来生活，惟最近方才发现对方的银行存款数字，「冇谂过佢银行户口得十万」，坦言对此感到震惊。

网民：好过话你知负债

帖文一出，随即引来大量网民留言，有网民直言30岁有10万元积蓄已算不错：「我30几都冇十万啦，你咁样得罪左（咗）好多人」、「冇屋企护荫，一个普通又唔系特别好叻既（嘅），呢家咁既（嘅）时势三十岁仲有十万积蓄我觉得已经算唔错」，又认为最重要是对方没有负债，「好过话你知负债啦」、「之前识人30岁都仲还紧min pay，真系唔负债都偷笑」、「对方冇负债，身体健康已经系最大嘅财富」。

有网民亦提到，在现今香港生活水平下，如果计算供楼、供车、供保险及家用等开支，感叹：「你话比我听点储钱，月入同支出不成正比既话」。

另一方面，也有网民认为与另一半有相近的理财观念颇为重要，「如果两个人嘅金钱观唔一样，好难走得完」、「人工唔高，又要比（俾）家用又要比（俾）租，得十万都合理，但系睇你要求啲咩，如果你系紧张钱银嘅话，咁可能一早婚前辅导都要倾咗先」；也有网民分享自身经历，表示曾经「中伏」，因此现在择偶会「单刀直入问佢有无储钱，最好睇埋户口先」。

来源：Threads

文：LW

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